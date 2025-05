Sondaggio la supermedia non mente | per il Pd è un tracollo salgono i 5 Stelle

supermedia dei sondaggi, elaborata aggregando le principali rilevazioni delle ultime due settimane, i dem arretrano ancora dello 0,5%, scivolando al 21,8%. Un dato che certifica un momento politicamente delicato per la leadership di Elly Schlein, la cui posizione è sempre più discussa anche dentro al partito.A consolidare la tendenza negativa del Pd è il parallelo raffreddamento dei consensi anche per altre forze moderate, soprattutto quelle più esposte in favore del piano europeo di riarmo. A soffrirne non è solo Forza Italia, che perde 0,3% e si ferma al 9,1%, ma anche Azione di Carlo Calenda (3,2%, -0,3%) e Italia Viva di Matteo Renzi (2,4%, -0,1%). Una brusca frenata per l’area liberaldemocratica, che fatica a trovare slancio nel dibattito europeo. 🔗 Thesocialpost.it - Sondaggio, la supermedia non mente: per il Pd è un tracollo, salgono i 5 Stelle Il Partito Democratico continua a perdere terreno. Secondo l’ultimadei sondaggi, elaborata aggregando le principali rilevazioni delle ultime due settimane, i dem arretrano ancora dello 0,5%, scivolando al 21,8%. Un dato che certifica un momento politicadelicato per la leadership di Elly Schlein, la cui posizione è sempre più discussa anche dentro al partito.A consolidare la tendenza negativa del Pd è il parallelo raffreddamento dei consensi anche per altre forze moderate, soprattutto quelle più esposte in favore del piano europeo di riarmo. A soffrirne non è solo Forza Italia, che perde 0,3% e si ferma al 9,1%, ma anche Azione di Carlo Calenda (3,2%, -0,3%) e Italia Viva di Matteo Renzi (2,4%, -0,1%). Una brusca frenata per l’area liberaldemocratica, che fatica a trovare slancio nel dibattito europeo. 🔗 Thesocialpost.it

