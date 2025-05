Sondaggi politici | sale il M5s premiato dal no al riarmo europeo FdI sempre primo partito

riarmo dell'Unione europea premia il M5s. È quanto emerge dalla Supermedia YoutrendAgi dei Sondaggi politici. Rispetto a due settimane fa trova infatti conferma la tendenza al calo da parte del Pd, che scende sotto il 22%, e delle forze moderate che più si sono esposte a favore del 'Readiness 2030' (il piano per la difesa europea), quindi Forza Italia (9,1%) ma anche i soggetti lib-dem, a partire da Azione (3,2%). Registrano invece una crescita i 5 Stelle, posizionatosi sul fronte contrario, e ormai sopra al 12%.Per il resto, nel centrodestra il quadro si presenta piuttosto stabile: Fratelli d'Italia resta saldamente primo partito con il 29,4%, davanti a FI e alla Lega.Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste:FDI 29,4 (=)PD 21,8 (-0,5)M5S 12,4 (+0,3)Forza Italia 9,1 (-0,3)Lega 8,6 (=)VerdiSinistra 6,1 (=)Azione 3,2 (-0,3)Italia Viva 2,4 (-0,1)+Europa 1,8 (-0,1)Noi Moderati 1,0 (=)Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022:Centrodestra 48,2 (-0,3)Centrosinistra 29,8 (-0,4)M5S 12,4 (+0,3)Terzo Polo 5,7 (-0,3)Altri 3,9 (+0,7)NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (17 aprile 2025). 🔗 Quotidiano.net

