Sondaggi politici l’effetto No ReArm che premia il M5s

Sondaggi politici, effetto esteri per Meloni che guadagna consensi: Lega arretra e Pd scivola al 21,2% - Nel sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, Fratelli d'Italia risale al 27,7%, mentre la Lega di Matteo Salvini arretra e il Pd di Schlein scende al 21,1%. M5S resta invece stabile, Forza Italia e Carroccio appaiati. Piccoli segnali di ripresa per il governo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sondaggi politici Swg 31 marzo 2025, effetto congresso per Calenda: Azione al 3,9 per cento - Il congresso di Azione ha portato benefici al partito di Carlo Calenda, che ha guadagnato lo 0,3 per cento, salendo al 3,9 per cento delle preferenze secondo il sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7. In difficoltà invece il Movimento 5 Stelle, che ha perso lo 0,3 per cento. Tra le altre forze politiche, Fratelli d’Italia e Partito democratico hanno registrato entrambi un incremento dello 0,1 per cento, mentre nel centrodestra Forza è arretrata dello 0,2 per cento e la Lega è rimasta stabile. 🔗lettera43.it

Meloni ancora forte nei sondaggi politici, Schlein perde terreno: chi vincerebbe oggi - Giorgia Meloni ha di che rallegrarsi: al di là dei numerosi inciampi, sia nazionali che internazionali, che hanno costellato il cammino del governo negli ultimi tempi, gli elettori sembrano non avere perso la fiducia in Fratelli d’Italia: i più recenti sondaggi politici, rispetto alle rilevazioni delle due settimane precedenti, segnano un aumento della fiducia pari al +0,3%, che porta il partito al 29,8% dei consensi. 🔗quifinanza.it

Sondaggi politici, il no al riarmo premia i 5stelle - Il no al riarmo paga nei sondaggi. È quanto emerge dall’ultima supermedia Youtrend, riferita alle ultime due settimane, che sembrano confermare le tendenze emerse di recente. 🔗msn.com

Sondaggi politici: sale il M5s premiato dal no al riarmo europeo. FdI sempre primo partito - Per il resto, nel centrodestra il quadro si presenta piuttosto stabile: Fratelli d’Italia resta saldamente primo partito con il 29,4%, davanti a FI e alla Lega. Questa, nel dettaglio, la Supermedia ... 🔗msn.com

Sondaggi politici 2025/ Aprile horror per Schlein, M5s sfila voti Dem. Centrodestra 48%, recupero Lega su FI - Biimedia sondaggi politici di aprile 2025: mese in "sprofondo rosso" per il Pd, M5s rosicchia voti ai Dem. Meloni convince, Centrodestra pure ... 🔗ilsussidiario.net