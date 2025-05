Sondaggi politici la Supermedia del 2 maggio 2025 | il Pd cede mezzo punto bene il M5s

Supermedia del 2 maggio dei Sondaggi politici italiani fa esultare Giuseppe Conte. Secondo i dati elaborati da AgiYoutrend, infatti, il Movimento 5 stelle nelle due settimane precedenti è stato l'unico tra i partiti maggiori a guadagnare terreno. I pentastellati sono cresciuti dello 0,3 per cento salendo al 12,4. Sono ancora la terza forza nazionale nelle intenzioni di voto degli italiani, dietro a Fratelli d'Italia e Pd. Il partito della premier Giorgia Meloni è rimasto saldamente avanti al 29,4 per cento, stabile. I dem di Elly Schlein, invece, hanno perso lo 0,5 per cento scivolando al 21,8.La presidente del Consiglio Giorgia Meloni (Imagoeconomica).In calo anche Forza Italia, Lega stabileDietro, male anche Forza Italia. Il gruppo guidato da Antonio Tajani ha perso lo 0,3 per cento e si è fermato al 9,1.

