Sondaggi politici chi vincerebbe le elezioni se votassimo oggi | quali partiti crollano e quali crescono

Nelle ultime settimane a guadagnare più punti tra gli elettori è il Movimento 5 stelle, secondo la nuova Supermedia Youtrend. Calano invece il Partito democratico, Forza Italia e Azione. È possibile che dietro ci sia la scelta degli elettori di premiare chi si oppone alle politiche di riarmo. 🔗 Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Quali partiti prendono più voti nei sondaggi politici e chi vincerebbe le elezioni oggi - Fratelli d'Italia è il primo partito nel Paese e nell'ultimo mese ha allargato il distacco che lo separa dal Pd. Sono cresciuti il Movimento 5 stelle e Forza Italia, mentre la Lega è in calo. Le opposizioni unite prenderebbero poco più del centrodestra, almeno sulla carta. Ecco il risultato del sondaggio politico realizzato da Eumetra per La7.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sondaggi politici, chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi: il Pd riduce il distacco da FdI - La distanza tra Fratelli d'Italia e Pd è ancora parecchio ampia ma negli ultimi giorni si è leggermente ristretta. FdI si assesta al 30%, i dem crescono e sfiorano il 24%, e il distacco scende a poco più di sei punti. Intanto calano M5s e Lega, mentre sale Forza Italia. Ecco i risultati del sondaggio politico realizzato da Emg per Rai.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sondaggi politici, quali partiti prendono più voti e chi vincerebbe le elezioni oggi - Nei sondaggi politici il Fratelli d'Italia e Pd sono gli unici dei grandi partiti che guadagnano voti, mentre il Movimento 5 stelle e Forza Italia sono in calo: vanno bene gli schieramenti centristi, da Azione a +Europa. Ecco i risultati delle rilevazioni di Swg per La7, e chi andrebbe meglio se si votasse oggi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggi politici, chi vincerebbe le elezioni se votassimo oggi: quali partiti crollano e quali crescono; Ultimi sondaggi politici oggi martedì 29 aprile, cresce un grande partito: i numeri da FdI e Lega a Pd e M5S; Nei sondaggi politici FdI saldo sopra il 29%, il Pd cala di nuovo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sondaggi politici, in lieve calo FdI, cresce la Lega. Tra le opposizioni Pd in recupero, crolla il M5s - Uova di Pasqua e non solo. La settimana di Pasqua si porta dietro qualche sorpresa scorrendo i sondaggi elettorali. Lo dimostra l'ultoma media di sondaggi sondaggi pubblicata lo scorso 28 ... 🔗msn.com

Sondaggi politici 2025, la media/ Calo Meloni, Pd non oltre 22%, male M5s 11%: rebus sinistra verso Elezioni - Sondaggi politici, media Termometro Politico: rebus Pd e campo largo verso le Amministrative, lieve calo FdI e tenuta generale del Centrodestra ... 🔗ilsussidiario.net

Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 2 maggio da FdI e Lega a Pd e M5S: crollo clamoroso di un partito - Per chi voterebbero gli italiani venerdì 2 maggio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino alla Lega di Salvini e al M5S di Conte ... 🔗virgilio.it