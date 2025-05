Solo un rumore di sottofondo sembra di essere spiati o perseguitati | ecco cosa c’è dietro le telefonate mute e perché le riceviamo

Siete soliti ricevere telefonate mute? Tranquilli, perché succede quotidianamente a migliaia di italiani. Nessuno parla e non viene lasciato nessun messaggio. Solo silenzio o, al massimo, un rumore in sottofondo. E sono riconducibili a sistemi automatici dei call center, ma in alcuni casi anche a finalità ben più preoccupanti. A fare chiarezza è il Garante della Privacy, che spiega da cosa dipendono e come tutelarsi. Il fenomeno nasce da software che gestiscono più chiamate rispetto agli operatori disponibili. Quando si risponde, la linea resta aperta in attesa che qualcuno prenda in carico la conversazione. L'obiettivo è "ottimizzare i tempi", evitando che gli operatori restino inattivi. Ma il risultato per chi riceve la chiamata è spesso ansia o disagio. Come spiega l'Autorità, le persone tendono ad associare le chiamate mute a comportamenti malevoli.

