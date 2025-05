Sollevamento pesi Celine Delia sugli scudi nei -55 kg dei Mondiali giovanili a Lima

Mondiali giovanili di Sollevamento pesi, di scena a Lima (Perù). Nella prova dei -55 kg, Celine Delia ha riscritto i limiti italiani della categoria, mettendosi al collo ben tre medaglie: argento di strappo, bronzo di slancio e di nuovo argento nel totale.Presentati sulla pedana di strappo, l’azzurrina ha sollevato senza problemi gli 88 kg, spingendosi ai 91. Solo la cinese Wei Tingna ha saputo fare meglio con 94. A completare il podio è stata la cinese di Taipei, Chen Guan-Ling (90).Nella specialità dello slancio, Delia ha concluso in terza posizione con 114 kg, alle spalle dell’armena Aleksandra Grigoryan (116) e della già citata Wei (115). Tirando le somme nell’overall, che tiene conto delle due specialità citate, la nostra portacolori ha terminato in piazza d’onore con un con un totale di 205 kg, dietro a Wei (209). 🔗 Oasport.it - Sollevamento pesi, Celine Delia sugli scudi nei -55 kg dei Mondiali giovanili a Lima Buone notizie arrivano per i colori azzurri daidi, di scena a(Perù). Nella prova dei -55 kg,ha riscritto i limiti italiani della categoria, mettendosi al collo ben tre medaglie: argento di strappo, bronzo di slancio e di nuovo argento nel totale.Presentati sulla pedana di strappo, l’azzurrina ha sollevato senza problemi gli 88 kg, spingendosi ai 91. Solo la cinese Wei Tingna ha saputo fare meglio con 94. A completare il podio è stata la cinese di Taipei, Chen Guan-Ling (90).Nella specialità dello slancio,ha concluso in terza posizione con 114 kg, alle spalle dell’armena Aleksandra Grigoryan (116) e della già citata Wei (115). Tirando le somme nell’overall, che tiene conto delle due specialità citate, la nostra portacolori ha terminato in piazza d’onore con un con un totale di 205 kg, dietro a Wei (209). 🔗 Oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sollevamento pesi, Europei Chisinau 2025: Celine Delia bronzo nello slancio - Arrivano ottime notizie per l’Italia da Chisinau, in Moldavia, dove sono in corso gli Europei 2025 di sollevamento pesi. Infatti, Celine Delia ha portato a termine un’ottima prestazione nella categoria fino ai 55 kg. Quarta nello strappo con 90 kg, la diciannovenne dei Vigili del Fuoco ha conquistato la medaglia di bronzo nello slancio sollevando 111 kg nella seconda prova. Il totale, quindi, è di 201 kg, che l’hanno proiettata in quarta posizione finale. 🔗sportface.it

Sollevamento pesi, Celine Delia sfiora il podio agli Europei. Bronzo di slancio nei 55 kg - Celine Delia non ha centrato il grande obiettivo della vigilia, effettuando comunque una buona gara e proseguendo il suo interessante percorso di crescita verso le qualificazioni olimpiche per Los Angeles 2028. La giovane veronese è rimasta infatti ai piedi del podio nella categoria 55 kg in occasione della seconda giornata dei Campionati Europei 2025 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Chisinau (Moldavia). 🔗oasport.it

Sollevamento pesi: De Riso centra il sesto posto nella terza giornata degli Europei - Si chiude con il sesto posto di Greta De Riso la terza giornata valida per i Campionati Europei 2025 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni nella pedana di Chisinau, in Moldavia. Prova buona quella dell’azzurra che, nella categoria -59 kg femminile, è riuscita a migliorare due record italiani Junior nello strappo e nel totale. Ma andiamo con ordine. Nel primo segmento la pesista diciottenne ha trovato come migliore alzata la misura di 89 kg (quinto posto di specialità), arrivando poi a 106 kg nello slancio, per l’ottimo totale di 195 kg. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Celine Delia Vice-Campionessa del Mondo Junior; Chisinau (MDA), Celine Ludovica Delia conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Pesistica Olimpica; PESI - Europei: Celine Delia, bronzo di slancio e 4° nel finale L’Azzurrina migliora tutti i record italiani juniores e il totale senior della categoria fino a 58 kg; Europei – Esordio Azzurro con Celine Delia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sollevamento pesi, Celine Delia sugli scudi nei -55 kg dei Mondiali giovanili a Lima - Buone notizie arrivano per i colori azzurri dai Mondiali giovanili di sollevamento pesi, di scena a Lima (Perù). Nella prova dei -55 kg, Celine Delia ha ... 🔗oasport.it

Sollevamento pesi, Celine Delia sfiora il podio agli Europei. Bronzo di slancio nei 55 kg - Celine Delia non ha centrato il grande obiettivo della vigilia, effettuando comunque una buona gara e proseguendo il suo interessante percorso di crescita ... 🔗oasport.it

Europei di sollevamento pesi 2025: programma, categorie di peso e squadra dell'Italia in gara a Chisinau - e dalla diciannovenne Celine Ludovica Delia, argento in slancio e totale agli scorsi Europei nei 55kg. Scopri di seguito il programma, i convocati e le convocate della squadra italiana e come seguire ... 🔗olympics.com