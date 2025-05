Sole e caldo estivo fino a domenica | La prossima settimana piogge e temporali

L'anticiclone subtropicale sull'Italia in questi giorni fino a sabato porterà tempo stabile e temperature estive anche sulla Marca con punte anche di 28-30°C ma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara annuncia un nuovo peggioramento in arrivo tra domenica e l'inizio della prossima settimana.

