Sold out per la cantante Paola Pezone al teatro Totò

teatro Totò di Napoli per la cantante Paola Pezone che ha letteralmente "infiammato" la platea. L'artista ha regalato ai fan i suoi grandi successi ed ha presentato anche i brani che compongono il nuovo lavoro discografico dal titolo "Neomamma". Presentata da una veterana della conduzione come Magda Mancuso – ed accompagnata sul palco dai musicisti Lello Pecorario (batteria), Michele Lener (basso), Pasquale Cristiano (chitarre) ed Andrea D'Angelo (piano) – la Pezone ha proposto, tra gli applausi scroscianti, i flash dei telefonini e le grida del pubblico, tutte le sue più famose hit e le novità dell'album quali il gettonassimo "Principe distratto", scritto dalla stessa Paola Pezone con Vincenzo D'Agostino e Luca Barbato e in rotazione da settimane su numerose emittenti radiofoniche, "Che ti amo" (D'Agostino-Barbato), "Se fossi lei" (D'Agostino-Barbato), "Che te penzo a ffa" (D'Agostino-Barbato), "Core core core" (D'Agostino-Barbato), "Ma si me chiamme" (D'Agostino-Barbato-Ryo), "Me cagnate 'a vita" (Turco-Colombo), "Principe distratto" (D'Agostino-Barbato-Pezone), "Nun so na bona guagliona" (D'Agostino-Barbato), "Scusa" (D'Agostino-Barbato-Ryo) e "Quanto amore sei" (Barbato-Rigione-D'Agostino) feat Ciro Rigione.

Paola Pezone: la sua “Neomamma” al Totò - Napoli in festa con un sold out per Paola Pezone al Teatro Totò per l'attesissimo evento della cantante neomamma ed il suo album. 🔗lagazzettadellospettacolo.it

Paola Pezone, al teatro Totò, il 29 aprile, l’abbraccio del suo pubblico partenopeo per l’uscita del disco “Neomamma” - La cantante Paola Pezone presenta il suo nuovo progetto musicale, intitolato significativamente “Neomamma”, sul palco del teatro Totò di via Frediano Cavara a Napoli, martedì 29 aprile alle ore 21.00. 🔗politicamentecorretto.com