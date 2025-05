Sociale | al via le domande per accedere al bando regionale ' Libri gratis'

Libri gratis, iniziativa nell’ambito di Giovanisì a sostegno delle famiglie e delle studentesse e studenti nel loro percorso scolastico, all'indirizzo https:www.regione.toscana. 🔗 Pisatoday.it - Sociale: al via le domande per accedere al bando regionale 'Libri gratis' Il Comune di Pisa informa che fino al 28 maggio è possibile presentare domanda sul portale della Regione Toscana per, iniziativa nell’ambito di Giovanisì a sostegno delle famiglie e delle studentesse e studenti nel loro percorso scolastico, all'indirizzo https:www.regione.toscana. 🔗 Pisatoday.it

Pensioni, messaggio INPS n°502 del 10/2/2025: domande per Quota 103, Opzione donna e Ape Sociale - Con la proroga in legge di bilnacio 2025 delle misure previste nel 2024, relativamente a Quota 103, Ape sociale e Opzione donna, che hanno visto unicamente riconfermare i requisiti pregressi, hanno ufficialmente preso il via le domande di pensionamento sul portale dell’INPS L’INPS ha aggiornato le procedure online per presentare le domande 2025 di pensione con Opzione Donna, APE Sociale e Quota 103. 🔗.com

Pensione anticipata 2025, la scadenza di marzo 2025: come accedere ad Ape Sociale e Quota 41 - C'è una prima data da segnare sul calendario di chi ha intenzione di andare in pensione anticipata nel 2025: il 31 marzo. È quello il limite prefissato della finestra per accedere... 🔗ilmessaggero.it

Inps, al via le domande per Opzione Donna, Quota 103 e Ape sociale 2025 - L’Inps ha ufficialmente aperto l’iter online per la presentazione delle domande di pensione anticipata con Opzione Donna e APE Sociale 2025 e pensione anticipata flessibile.Lo ha fatto con il messaggio 502, con cui vengono rilasciate le procedure ad hoc nel sistema di gestione telematico delle pensioni Inps. Con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, le lavoratrici e i lavoratori in possesso dei requisiti possono accedere infatti ad alcune forma di pensione anticipata: Quota 103, Opzione Donna e Ape sociale. 🔗leggioggi.it

APE sociale con domanda fatta: cosa succede se non si è più invalidi? - L’anticipo pensionistico introdotto in via sperimentale negli anni passati e successivamente confermato, rappresenta una ... 🔗msn.com

Ombrellone sociale, via alle domande - Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 16 maggio alle 12:30, utilizzando il modello allegato all’avviso pubblico disponibile in Comune o scaricabile dal sito istituzionale. Le modalità di ... 🔗msn.com

Pensioni scuola: domande Ape Sociale entro il 31 marzo, chi può accedere - Entro questo mese, docenti e personale Ata che intendono accedere ad ... scuole medie. La domanda di pensione con Ape Sociale deve essere presentata all’Inps per via telematica entro il 31 ... 🔗investireoggi.it