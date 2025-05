Socialdemocratici al memoriale di Portella della Ginestra per il Primo maggio

Socialdemocratici ha reso omaggio al memoriale di Portella della Ginestra, nel territorio comunale di Piana degli Albanesi, in occasione della Festa dei lavoratori, recandosi a riverire i martiri dell'eccidio avvenuto il 1° maggio 1947. I socialisti democratici siciliani si. 🔗 Palermotoday.it - Socialdemocratici al memoriale di Portella della Ginestra per il Primo maggio Una delegazione deiha reso oaldi, nel territorio comunale di Piana degli Albanesi, in occasioneFesta dei lavoratori, recandosi a riverire i martiri dell'eccidio avvenuto il 1°1947. I socialisti democratici siciliani si. 🔗 Palermotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Museo Barbato, Giambona (Pd): "No al ridimensionamento della sezione dedicata a Portella della Ginestra" - “La rimodulazione degli spazi del museo Barbato ha previsto il ridimensionamento della sezione dedicata all’eccidio di Portella della Ginestra. La nuova predisposizione riporta imprecisioni storiche con un largo ridimensionamento del ruolo di Barbato. Quanto accaduto a Portella della Ginestra è... 🔗palermotoday.it

Primo maggio tra memoria e lotta, la manifestazione a Portella della Ginestra - Primo maggio a Portella della Ginestra per commemorare la strage del 1° maggio del 1947 in cui furono trucidate 11 persone, tra braccianti, contadini, donne e bambini. "Partigiani del lavoro" è infatti il titolo della manifestazione che quest’anno Cgil Palermo e Cgil Sicilia organizzano assieme... 🔗palermotoday.it

Il caso del museo di Piana: la proposta di un nuovo allestimento per ricordare Portella della Ginestra - Un incontro con il sindaco di Piana degli Albanesi per dare maggiore risalto alla sezione dedicata alla strage di Portella della Ginestra ospitata all'interno del museo civico. La Cgil ieri ha fatto visita al primo cittadino Rosario Petta per un confronto sul nuovo allestimento museale e sullo... 🔗palermotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Socialdemocratici al memoriale di Portella della Ginestra per il Primo maggio; Attualità: Notizie ed aggiornamenti; News Sicilia: le notizie in tempo reale; News. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Socialdemocratici al memoriale di Portella della Ginestra per il Primo maggio - Osservato anche un minuto di silenzio in ricordo del sindacalista Ottaviano Del Turco, ideatore del concerto che ogni anno si tiene a piazza San Giovanni a Roma ... 🔗palermotoday.it

Primo Maggio, la Cgil siciliana a Portella della Ginestra per commemorare come ogni anno le vittime della strage - La Cgil, da Portella, con la manifestazione intitolata «Partigiani del lavoro», ha rinnovato l’appello alla mobilitazione per i quesiti referendari, ... 🔗lasicilia.it

Primo maggio a Portella della Ginestra, lotta per il lavoro e per i diritti - La Cgil riparte da Portella della Ginestra per rimettere al centro il lavoro nel ricordo della strage di 78 anni fa e rilanciare la mobilitazione del sindacato per la difesa […] ... 🔗blogsicilia.it