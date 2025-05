Soccorsi 670 migranti a Lampedusa | dieci barconi partiti dalla Libia

Sono 670 i migranti approdati a Lampedusa ieri, nell'arco di una decina di ore. Dieci i barconi, partiti dalla Libia, che sono stati soccorsi dalle motovedette di Capitaneria, guardia di finanza e Frontex. Uno, invece, salpato da Monastir in Tunisia, con a bordo 49 sedicenti guineani, sudanesi e nigeriani è riuscito ad arrivare direttamente a Cala Galera. A bloccare il gruppo sono stati i carabinieri della tenenza che non hanno scoperto l'imbarcazione utilizzata per la traversata che, secondo i profughi, è costata 500 euro a testa. All'hotspot, da dove sono stati trasferiti 580 persone, in serata si è arrivati ad ospitare 765 migranti.

Soccorsi due barchini al largo di Lampedusa: sbarcano 79 migranti - Sono 79 i migranti arrivati durante la notte, dopo il soccorso di due barchini effettuato dalle motovedette della guardia costiera, a Lampedusa. Sul primo natante viaggiavano 67, fra cui 4 donne e 3 minori, bengalesi, egiziani, eritrei e sudanesi. Sul secondo, c'erano invece 12 sudanesi, guineani... 🔗agrigentonotizie.it

Sbarco di 344 migranti a Lampedusa, soccorsi e accompagnati all’hotspot - LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Sbarco di migranti a Lampedusa, dove sono giunte 344 persone. Si trovavano a bordo di cinque barconi soccorsi nelle ultime ore dalle motovedette della Capitaneria di porto e di Frontex e dal personale della Ong Nadir. Tutti i migranti, dopo i primi accertamenti sanitari, sono stati accompagnati nell’hotspot di contrada Imbriacola. – foto IPA Agency – (ITALPRESS). 🔗unlimitednews.it

Ancora soccorsi e sbarchi a Lampedusa: 935 migranti all'hotspot - Due sbarchi con complessivi 245 migranti a Lampedusa dove all'hotspot, al momento, ci sono 935 ospiti. Già disposto il trasferimento di 265 persone con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. A soccorrere i due barconi, con a bordo rispettivamente 124 (28 donne e 9... 🔗agrigentonotizie.it

Emergência migratória em Lampedusa: um novo fluxo de refugiados - Negli ultimi giorni, Lampedusa ha registrato un significativo aumento degli arrivi di migranti. Ieri, ben 670 refugiados sono sbarcati sull ... partiti dalla Libia, sono stati soccorsi dalle ... 🔗notizie.it