Smog in Italia non si respira Ben 26 città con l' aria pessima malissimo la Pianura Padana

Italia continua ad avere gravi problemi legati allo Smog. Il report dell'Associazione Italiana medici per l'ambiente (Isde Italia) e dell'Osservatorio mobilità urbana sostenibile promosso da Clean Cities Campaign e Kyoto Club, lascia pochi dubbi. I dati sulla qualità dell'aria nei comuni Italiani nel primo trimestre 2025 "si confermano pessimi: vari capoluoghi e grandi città hanno già superato, ampiamente e per la maggior parte dei giorni", i limiti di guardia previsti dalla Direttiva europea e dall'Oms, sia per quanto riguarda le polveri sottili (Pm2,5) che per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2). Per le Pm10, "dopo 3 soli mesi - si legge nel report - è già stato superato il limite previsto dalla Direttiva europea (18 volte) in 10 città (Milano, Modena, Padova, Vicenza, Parma, Torino, Brescia, Venezia e Terni), mentre il numero di superamenti da non eccedere per l'Oms (3-4 volte l'anno) è già superato in 23 città su 26; fanno eccezione Genova, Pescara e Prato", sottolinea l'analisi. 🔗 Affaritaliani.it - Smog, in Italia non si respira. Ben 26 città con "l'aria pessima", malissimo la Pianura Padana L'continua ad avere gravi problemi legati allo. Il report dell'Associazionena medici per l'ambiente (Isde) e dell'Osservatorio mobilità urbana sostenibile promosso da Clean Cities Campaign e Kyoto Club, lascia pochi dubbi. I dati sulla qualità dell'nei comunini nel primo trimestre 2025 "si confermano pessimi: vari capoluoghi e grandihanno già superato, ampiamente e per la maggior parte dei giorni", i limiti di guardia previsti dalla Direttiva europea e dall'Oms, sia per quanto riguarda le polveri sottili (Pm2,5) che per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2). Per le Pm10, "dopo 3 soli mesi - si legge nel report - è già stato superato il limite previsto dalla Direttiva europea (18 volte) in 10(Milano, Modena, Padova, Vicenza, Parma, Torino, Brescia, Venezia e Terni), mentre il numero di superamenti da non eccedere per l'Oms (3-4 volte l'anno) è già superato in 23su 26; fanno eccezione Genova, Pescara e Prato", sottolinea l'analisi. 🔗 Affaritaliani.it

Ne parlano su altre fonti

Lorenza Roiati a La7 da Gramellini: «Non mi preoccupano due striscioni vigliaccamente appesi di notte ma il clima che si respira in Italia. Identificata con tono non neutro. Continuerò» - «Non sono preoccupata da questi striscioni vigliaccamente appesi di notte come nello stile fascista ma per il clima pesante che si sta diffondendo in tutta Italia». Il caso 25 Aprile, la... 🔗corriereadriatico.it

Maignan torna per Inter Milan? Conceicao respira verso la semifinale di ritorno in Coppa Italia - di RedazioneMaignan potrebbe tornare a disposizione per la gara Inter Milan di Coppa Italia Maignan corre verso il recupero in Coppa Italia, il portiere del Milan potrebbe essere a disposizione per Inter Milan dopo l’infortunio maturato nella gara contro l’Udinese, che ha spaventato e non poco Conceicao e i compagni di squadra in rossonero dopo l’accaduto. Il portiere francese rimarrà sotto osservazione e lontano dal campo fino a martedì, dunque, quando sono in programma dei controlli medici – riferisce La Gazzetta dello Sport -, dopo i quali si prevede il semaforo verde per tornare a ... 🔗internews24.com

Benessere dei cittadini, Firenze al primo posto in Italia - Firenze, 4 aprile 2025 – E' Firenze la città metropolitana italiana che nel 2024 è stata capace di generare il più alto livello di 'valore pubblico', vale a dire benessere sociale, economico, ambientale, sanitario e istituzionale a favore di cittadini, imprese e altri portatori di interesse. La città toscana fa un balzo di tre posizioni, scalzando dalla prima piazza Milano che comunque resta prima per valore economico generato. 🔗lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Smog, in Italia non si respira. Ben 26 città con l'aria pessima, malissimo la Pianura Padana; Il 99% della popolazione mondiale respira aria non sicura; L'aria pulita si respira solo in sette paesi al mondo; Ozono a Torino, prima campagna italiana di monitoraggio civico conferma: situazione smog grave anche d'estate. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La città più trafficata d'Italia, lo smog rende l'aria irrespirabile - Secondo uno studio dell'Università di Calgary l'aria che respiriamo è così da ... Qual è la città più trafficata d'Italia, dove lo smog è altissimo Non solo nelle grandi città europee ... 🔗msn.com

SMOG: 80% degli Italiani respira aria INQUINATA - L’80% degli italiani respira aria inquinata ... stati c’è chi emesso un po’ meglio e un po’ peggio: l’Italia è proprio nel mezzo. L’intervista ADNKronos ha intervistato il professor ... 🔗meteogiornale.it

La città più trafficata d'Italia, in alcuni giorni lo smog rende l'aria irrespirabile - E' per questo che quando si parla di qualità della vita?, le città vengono analizzate anche per il grado di smog. Sai qual è la città più trafficata d'Italia? Non è quella che forse stai ... 🔗informazione.it