Slot prova a togliere dal mercato Chiesa | Non ha nulla da dimostrarmi ha avuto una grande carriera Credo che il suo obiettivo sia un altro

Slot ha elogiato la carriera dell'ex Juve Chiesa, il quale ha tutte le carte in regola per restare al Liverpool: del resto il suo obiettivo è unoLa conferenza stampa precedente alla sfida tra Chelsea e Liverpool è stata l'occasione per provare togliere Federico Chiesa dal mercato. In tal senso un annuncio in tal senso è stato effettuato dall'allenatore dei Reds, Arne Slot, il quale si è espresso così sull'ex Juve.PAROLE SU Chiesa ED ELLIOT – «Non Credo che abbiano nulla da dimostrarmi perché li vedo ogni singolo giorno nel campo di allenamento e li ho visti giocare per noi in passato o in questa stagione. Federico non lo è stato in passato, ma ha avuto una grande carriera anche in altri club. Non Credo che questi giocatori debbano dimostrare il loro valore, ma Credo che vogliano dimostrare a loro stessi di essere abbastanza bravi da giocare per noi.

Mercato Inter, il Napoli fa sul serio per Frattesi e prova a giocare d’anticipo: la mossa dei partenopei e il prezzo fissato dai nerazzurri - di RedazioneMercato Inter, il Napoli fa sul serio per Frattesi e prova a giocare d’anticipo: la mossa dei partenopei e la valutazione da raggiungere Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto ha aggiornato sulla possibilità da parte degli uomini del mercato Inter di chiudere la trattativa in uscita per il trasferimento di Davide Frattesi al Napoli. 🔗internews24.com

Rapina a mano armata in sala slot: 4 arresti nel Milanese [VIDEO] - AGI - Quattro cittadini italiani sono stati arrestati dai carabinieri di Rho per una rapina a mano armata in una sala slot di Pessano con Bornago, nel Milanese. Due di loro erano rimasti nell'auto, utilizzata dal gruppo per giungere sul posto, fungendo da 'palo', mentre gli altri due avevano fatto irruzione in sala travisati e armati di una pistola e di un martello. Un incasso di 500 euro Dopo aver danneggiato con una martellata la vetrata a protezione della cassa, i banditi hanno minacciato il proprietario, facendosi consegnare l'incasso di 500 euro per poi scappare a bordo ... 🔗agi.it

Classica da mercato: Duo Himmel - CLASSICAdaMercato | Duo Himmel Il Duo Himmel, composto da Marco Trebbi alla tromba e David Salvage al pianoforte, sarà protagonista di un nuovo appuntamento di CLASSICAdaMercato il 27 aprile. Programma: - Anthony Plog: Nocturne per tromba e pianoforte - David Salvage: Variazioni... 🔗bolognatoday.it

