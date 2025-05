Slot machines accese fuori orario | la Finanza di Varese multa i titolari di 16 locali

Varese, 2 maggio 2025 - I finanzieri del comando provinciale di Varese hanno intensificato i controlli contro il gioco d'azzardo illegale. Nel primo quadrimestre del 2025 i titolari di 16 locali della provincia, tra Bisuschio, Cocquio Trevisago e Uboldo, sono stati sanzionati per un ammontare complessivo di oltre 160mila euro.Stando a quanto riferito dalle Fiamme Gialle i locali controllati ospitano le Slot machines, che molti sindaci hanno regolamentato con ordinanze specifiche. Le macchinette non possono essere accese in alcuni orari. Sono fasce protette che vietano il funzionamento dei dispositivi ad esempio negli orari di entrata e uscita dal lavoro o da scuola. Orari che – stando a quanto accertato dalla Finanza - i gestori multati hanno violato.Per tutti e 16 sono quindi scattate le sanzioni. 🔗 Ilgiorno.it - Slot machines accese fuori orario: la Finanza di Varese multa i titolari di 16 locali , 2 maggio 2025 - I finanzieri del comando provinciale dihanno intensificato i controlli contro il gioco d'azzardo illegale. Nel primo quadrimestre del 2025 idi 16della provincia, tra Bisuschio, Cocquio Trevisago e Uboldo, sono stati sanzionati per un ammontare complessivo di oltre 160mila euro.Stando a quanto riferito dalle Fiamme Gialle icontrollati ospitano le, che molti sindaci hanno regolamentato con ordinanze specifiche. Le macchinette non possono esserein alcuni orari. Sono fasce protette che vietano il funzionamento dei dispositivi ad esempio negli orari di entrata e uscita dal lavoro o da scuola. Orari che – stando a quanto accertato dalla- i gestoriti hanno violato.Per tutti e 16 sono quindi scattate le sanzioni. 🔗 Ilgiorno.it

