Slitta al 2026 27 l’operatore scolastico | confermati i tagli di 2 174 collaboratori

scolastico non entrerà in servizio prima dell’anno scolastico 202627. Lo ha ribadito il Ministero dell’Istruzione, confermando che per il prossimo anno non ci saranno novità nell’organico. Intanto, sono stati ufficializzati i tagli a 2.174 collaboratori scolastici, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2025. Operatore scolastico: il nuovo profilo attivo solo dal 202627 . Slitta al 202627 l’operatore scolastico: confermati i tagli di 2.174 collaboratori Scuolalink. 🔗 Il nuovo operatorenon entrerà in servizio prima dell’anno27. Lo ha ribadito il Ministero dell’Istruzione, confermando che per il prossimo anno non ci saranno novità nell’organico. Intanto, sono stati ufficializzati ia 2.174scolastici, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2025. Operatore: il nuovo profilo attivo solo dal27 .al27di 2.174Scuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Organici ATA 2026-27, oltre 2mila unità in meno. In arrivo l’operatore scolastico. Le novità. SPECIALE con Dal Pino e Sorrentino (Anief) alle 18:00 - L'incontro tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali previsto per oggi, 11 marzo 2025, mette in luce due importanti questioni che riguardano il futuro del personale scolastico: la riduzione dell'organico ATA e l'introduzione della nuova figura dell'operatore scolastico. L'articolo Organici ATA 2026-27, oltre 2mila unità in meno. In arrivo l’operatore scolastico. Le novità. 🔗orizzontescuola.it

Organici ATA 2026-27, oltre 2mila unità in meno. In arrivo l’operatore scolastico. Le novità. SPECIALE con Dal Pino e Sorrentino (Anief) alle 18:30 - L'incontro tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali previsto per oggi, 11 marzo 2025, mette in luce due importanti questioni che riguardano il futuro del personale scolastico: la riduzione dell'organico ATA e l'introduzione della nuova figura dell'operatore scolastico. L'articolo Organici ATA 2026-27, oltre 2mila unità in meno. In arrivo l’operatore scolastico. Le novità. 🔗orizzontescuola.it

Organici ATA 2026/27: 2.174 unità in meno, ma forse arriva l’operatore scolastico. Sindacati al Ministero l’11 marzo - Informativa sindacale domani, 11 marzo, alle ore 15.30. Il Ministero dell'istruzione e del merito ha convocato le Organizzazioni sindacali in merito alla riduzione dell'organico ATA dal 2026/27 e ai nuovi criteri per la definizione degli organici del personale ATA. L'articolo Organici ATA 2026/27: 2.174 unità in meno, ma forse arriva l’operatore scolastico. Sindacati al Ministero l’11 marzo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Organici ATA, l’operatore scolastico arriverà nel 2026/27. Confermati 131 mila collaboratori per il prossimo anno - Il nuovo profilo di operatore scolastico, previsto dal CCNL 2019/21, arriverà nel 2026/27 tramite procedura di progressione di area ... 🔗orizzontescuola.it

