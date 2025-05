Sky | Napoli a Lecce con il 4-4-2 Olivera al posto di Buongiorno e Rafa Marin in panchina

Napoli che avrebbe voluto mettere in campo contro il Torino. Ovvero quel 4-4-2 con Olivera difensore centrale, Spinazzola terzino e davanti Lukaku e Raspadori. Conte contro il Torino è stato costretto a cambiare i piani per via della febbre dell'ultimo momento di Raspadori. A Lecce invece ci sarà e quindi anche il varo del 4-4-2.Napoli a Lecce con il 4-4-2 e Olivera centrale di difesaLe parole di Ugolini:«In questo momento il Napoli ha nelle mani il proprio destino. Non si deve sbagliare più nulla. Una grande occasione a Lecce e nei prossimi passi. A Lecce i minuti fortemente indicativi per le sorti di questo scudetto. Il Napoli ha recuperato 24 punti rispetto al passato campionato.

