Skriniar torna in Serie A? Una big punta l’ex difensore dell’Inter

Skriniar nel mirino della Lazio per giugno: il difensore ex Inter può fare ritorno in Serie ASi torna a parlare di un possibile ritorno di Milan Skriniar in Serie A. Secondo il Corriere dello Sport, uno dei club interessati allo slovacco sarebbe la Lazio, che in estate potrebbe perdere sia Alessio Romagnoli che Mario Gila, quest’ultimo accostato di recente anche all’Inter in vista di un possibile aggiornamento della rosa nerazzurra nel reparto arretrato. Inoltre, anche Patric e Gigot sembrano al passo d’addio e lo slovacco ex Sampdoria potrebbe rappresentare un’idea più che valida, anche se l’ingaggio del giocatore è un fattore non irrilevante.Skriniar a fine giugno farà ritorno al Paris Saint-Germain dopo il prestito dello scorso gennaio al Fenerbahce. In concorrenza con lo slovacco, in chiave Lazio ci sono altri nomi come Gomez (Velez), Faes (Leicester), Mosquera (Valencia) e Hajdari (Lugano). 🔗 Internews24.com - Skriniar torna in Serie A? Una big punta l’ex difensore dell’Inter nel mirino della Lazio per giugno: ilex Inter può fare ritorno inASia parlare di un possibile ritorno di MilaninA. Secondo il Corriere dello Sport, uno dei club interessati allo slovacco sarebbe la Lazio, che in estate potrebbe perdere sia Alessio Romagnoli che Mario Gila, quest’ultimo accostato di recente anche all’Inter in vista di un possibile aggiornamento della rosa nerazzurra nel reparto arretrato. Inoltre, anche Patric e Gigot sembrano al passo d’addio e lo slovacco ex Sampdoria potrebbe rappresentare un’idea più che valida, anche se l’ingaggio del giocatore è un fattore non irrilevante.a fine giugno farà ritorno al Paris Saint-Germain dopo il prestito dello scorso gennaio al Fenerbahce. In concorrenza con lo slovacco, in chiave Lazio ci sono altri nomi come Gomez (Velez), Faes (Leicester), Mosquera (Valencia) e Hajdari (Lugano). 🔗 Internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tonali torna in Serie A ma “tradisce” il Milan: ecco la big in cui giocherà - Sandro Tonali torna in Serie A: il regista del Newcastle però “tradisce” il suo Milan e va in un’altra big Tonali torna in Serie A ma “tradisce” il Milan: ecco la big in cui giocherà – SerieAnewsSandro Tonali è stato uno dei giovani talenti più promettenti del calcio italiano e il suo legame con il Milan era visto come qualcosa di speciale. Fin dai suoi esordi, Tonali ha sempre dichiarato di essere un tifoso rossonero, un amore che sembrava destinato a durare nel tempo. 🔗serieanews.com

Basket, Serie A 2024/25: la Virtus Bologna torna in vetta alla classifica, Trento ko nel big match - La Virtus Bologna torna in testa alla classifica grazie al successo 80-75 contro la Dolomiti Energia Trento nel posticipo della ventunesima giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Era alta la posta in palio alla Virtus Segafredo Arena, con entrambe le squadre appaiate e in scia alla Germani Brescia capolista; ne è uscita una gara di alto livello, che le V nere hanno condotto per tutti e i 40?, senza però riuscire mai a staccare definitivamente la coriacea formazione di Paolo Galbiati. 🔗sportface.it

Thiago Motta torna subito in panchina? Il tecnico piace ad una big di Serie A. Novità sul suo futuro dopo l’esonero alla Juve - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta torna subito in panchina? Piace all’Atalanta, che starebbe pensando anche all’ex Juve per il dopo Gasperini Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, Thiago Motta piacerebbe all’Atalanta nel caso in cui Gian Piero Gasperini dovesse lasciare il club bergamasco con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto fissata a giugno 2026. Il tecnico, appena esonerato dalla Juventus, sarebbe un profilo gradito dalla società nerazzurra. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Skriniar in Serie A: lo scambio sblocca l’affare; Luis Enrique scarica Skriniar, ora è duello Juve-Napoli; TABELLA TRASFERIMENTI CALCIOMERCATO - Walker, Veiga, Danilo, Rensch, Gollini, Skriniar; Le condizioni di Nico Gonzalez, l'affare Skriniar, le parole di Vlahovic: Juventus, le cinque notizie di ieri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Skriniar in Serie A: annunciata la destinazione a fine stagione - Milan Skriniar ... del PSG in Serie A. Venendolo a cifre molto più basse rispetto a quelle che servivano per aggiudicarselo a gennaio, ma dovendo rinunciare a gran parte dello stipendio se vorrà ... 🔗spaziointer.it

Skriniar in Serie A: annunciata la destinazione a fine stagione - Milan Skriniar lascerà il Fenerbahce a fine stagione ... nel corso di questo inverno era finito tra le principali voci di calciomercato in Serie A. Alla fine di quest’annata, dopo il prestito ... 🔗informazione.it

Dalla Turchia: Skriniar di nuovo in Serie A, le cifre del colpo - Sei mesi al Fenerbahce, ma col futuro lontano sia dalla Turchia che dal PSG, stando a quello che è l’interesse in Serie A per Milan Skriniar. Il difensore ex Inter piace alle top squadre italiane e ... 🔗spazioj.it