Skin | Stavo per sciogliere gli Skunk Anansie poi è tornata la scintilla Oggi in America si vive con l' ansia combatto contro il fascismo generazionale Mia figlia? Mi ha fatto diventare più adulta

scintilla che li ha fatti ripartire. L’America dell’ansia, il fascismo che si insegna ai bambini, e la voglia di cambiare il mondo una canzone alla volta. E poi una figlia, una moglie, e una nuova versione di sé: più adulta, ma ancora rock 🔗 Vanityfair.it - Skin: «Stavo per sciogliere gli Skunk Anansie, poi è tornata la scintilla. Oggi in America si vive con l'ansia, combatto contro il fascismo generazionale. Mia figlia? Mi ha fatto diventare più adulta» Il nuovo disco, la crisi che ha quasi sciolto la band, e lache li ha fatti ripartire. L’dell’, ilche si insegna ai bambini, e la voglia di cambiare il mondo una canzone alla volta. E poi una, una moglie, e una nuova versione di sé: più, ma ancora rock 🔗 Vanityfair.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il bassista degli Skunk Anansie aveva un cancro al quarto stadio, Skin: “Ha ispirato il titolo del nuovo album” - Gli Skunk Anansie hanno annunciato il nuovo album The Painful Truth il cui titolo è ispirato al cancro al quarto stadio affrontato dal bassista Cass. La band sarà in tour in Italia a luglio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tav finita nel 2032 ma resta da sciogliere il nodo dei costi - MONTEBELLO (VICENZA) - L?arco bianco del nuovo viadotto sul torrente Guà si staglia nel pantano di Montebello Vicentino. Eccola qua in fondo a contrada Fara, dopo mille giri a vuoto... 🔗ilgazzettino.it

Roma, le certezze per il futuro: la lista degli intoccabili e i nodi da sciogliere - La stagione volge al termine e a Trigoria si comincia a tracciare una prima linea tra conferme e possibili partenze. Nelle idee della Roma, c’è già una lista di certezze attorno a cui costruire il futuro. Una lista guidata, senza alcun dubbio, da Mile Svilar, protagonista assoluto della difesa giallorossa. Il rinnovo del suo contratto è un tema caldo, ma con un accordo già valido fino al 2027, la società si sente tranquilla. 🔗sololaroma.it

Ne parlano su altre fonti

Skin: «Stavo per sciogliere gli Skunk Anansie, poi è tornata la scintilla. Oggi in America si vive con l'ansia, combatto contro il fascismo generazionale. Mia figlia? Mi ha fatto diventare più adulta. 🔗Cosa riportano altre fonti