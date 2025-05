Situazione problematica per l’Italia perse altre tre posizioni | dove si trova l’Italia nella classifica mondiale della libertà di stampa

l’Italia la Situazione è “problematica”. A certificarlo è stata in queste ore l’organizzazione internazionale Reporter Senza Frontiere (Rsf).“Situazione problematica per l’Italia”, perse altre tre posizioni: dove si trova l’Italia nella classifica mondiale della libertà di stampa (RSF FOTO) – Notizie.comIl nostro Paese ha perso tre posizioni nell’annuale classifica mondiale della libertà di stampa (Rsf World Index 2025). l’Italia è passata dal 46esimo al 49esimo posto. La Norvegia è l’unico unico Paese al mondo ad avere una “buona Situazione” in tutti gli indicatori della classifica.“La libertà di stampa in Italia – ha scritto Rsf – continua a essere minacciata dalle organizzazioni mafiose, in particolare nel sud del Paese, nonché da vari gruppi estremisti che commettono atti di violenza. 🔗 Notizie.com - “Situazione problematica per l’Italia”, perse altre tre posizioni: dove si trova l’Italia nella classifica mondiale della libertà di stampa Perlaè “”. A certificarlo è stata in queste ore l’organizzazione internazionale Reporter Senza Frontiere (Rsf).“per”,tresidi(RSF FOTO) – Notizie.comIl nostro Paese ha perso trenell’annualedi(Rsf World Index 2025).è passata dal 46esimo al 49esimo posto. La Norvegia è l’unico unico Paese al mondo ad avere una “buona” in tutti gli indicatori.“Ladiin Italia – ha scritto Rsf – continua a essere minacciata dalle organizzazioni mafiose, in particolare nel sud del Paese, nonché da vari gruppi estremisti che commettono atti di violenza. 🔗 Notizie.com

Italia, perse 153mila imprese giovanili in un decennio: l'analisi di Unioncamere - Quarantadue imprese di under 35 al giorno. Sono quelle 'perse' dall'Italia negli ultimi dieci anni, per un bilancio complessivo di 153mila attività guidate da giovani imprenditori in meno (dalle quasi 640mila del 2014 alle 486mila di dicembre 2024). Sono i nuovi numeri di Unioncamere-InfoCamere sulla nati-mortalità delle imprese giovanili. "Il dato è figlio del contesto economico ma è chiaro che su di esso ha pesato l'invecchiamento della popolazione", ha chiarito il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. 🔗quotidiano.net

Calo delle imprese giovanili in Italia: perse 153mila attività in dieci anni - Quarantadue imprese di under 35 al giorno. Sono quelle 'perse' dall'Italia negli ultimi dieci anni, per un bilancio complessivo di 153mila attività guidate da giovani imprenditori in meno (dalle quasi 640mila del 2014 alle 486mila di dicembre 2024). Sono i nuovi numeri di Unioncamere-InfoCamere sulla nati-mortalità delle imprese giovanili. "Il dato è figlio del contesto economico ma è chiaro che su di esso ha pesato l'invecchiamento della popolazione", ha chiarito il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. 🔗quotidiano.net

Dazi: Ig Italia, mercati in situazione di forte risk-off, pesa rischio escalation guerra commerciale - (Adnkronos) – "I mercati finanziari si trovano in una situazione di forte risk-off anche per la preoccupazione di eventuali ritorsioni da parte degli altri paesi e una effettiva escalation di una guerra commerciale". Ad affermarlo è Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di Ig Italia dopo che ieri sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump […] L'articolo Dazi: Ig Italia, mercati in situazione di forte risk-off, pesa rischio escalation guerra commerciale proviene da Webmagazine24. 🔗.com

