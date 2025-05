Siria | raid Israelepericolo escalation

Siriana, in una nota, ha definito una "pericolosa escalation" l' attacco aereo israeliano notturno vicino al palazzo presidenziale a Damasco. I bombardamenti sono stati rivendicati da Israele come avvertimento alla Siria di rappresaglie se non proteggerà la minoranza drusa. Damasco ha invitato la comunità internazionale a sostenere la Siria. L'Unione europea ha chiesto a tutti gli attori di rispettare l'indipendenza e la sovranità, l'unità e l'integrità territoriale.

Nella Striscia di Gaza continua l’escalation di Netanyahu. I raid non risparmiano scuole e ambulanze, provocando almeno 112 morti in 24 ore - Dalla ripresa delle ostilità, avvenuta il 18 marzo scorso, quello appena concluso è stato senza dubbio il giorno più nero per la Striscia di Gaza. Infatti, nel volgere di appena 24 ore e a causa degli intensi bombardamenti da parte dell’esercito israeliano (IDF), nell’enclave palestinese hanno perso la vita almeno 112 persone, tra cui una trentina di minorenni. Di queste vittime, ben trentatré sono state registrate all’interno di altrettante scuole-rifugio finite nel mirino dell’IDF. 🔗lanotiziagiornale.it

Siria, raid israeliani nella notte vicino al palazzo presidenziale di Damasco - ROMA (ITALPRESS) – Israele ha attaccato nella notte un obiettivo vicino al palazzo presidenziale nella capitale siriana, Damasco, ribadendo il suo impegno a proteggere i membri della minoranza drusa in Siria. I media israeliani hanno citato il primo ministro Benjamin Netanyahu che questa mattina presto ha annunciato il raid. È la seconda volta che Israele lancia un attacco alla Siria nel giro di due giorni, dopo aver promesso di difendere la minoranza drusa. 🔗unlimitednews.it

Israele, nuovi raid in Siria. Nuovo ordine di evacuazione a Gaza - (Adnkronos) – Nuove operazioni di Israele in Siria, nella parte centrale del Paese arabo. A confermarlo le forze israeliane (Idf) che precisano di aver colpito "le restanti capacità militari nelle basi militari di Tadmur (Palmira) e T4", base aerea a circa 50 chilometri a ovest di Palmira. "Le Idf continuano a operare per rimuovere ogni […] 🔗periodicodaily.com

