Siria l’esercito di Israele colpisce Damasco | Un messaggio al regime – Il video

l’esercito di Israele colpisce Damasco. L’Idf ha fatto sapere su Telegram di aver colpito una zona con un raid vicino alla capitale della Siria. «Poco fa, aerei da combattimento hanno colpito la zona adiacente al Palazzo di Hussein al-Sharaa a Damasco», il messaggio fatto circolare su Telegram. Subito dopo l’Idf ha fatto sapere che è stato avvistato un missile proveniente dallo Yemen e che è pronto a intercettarlo. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno annunciato che Israele ha colpito un obiettivo vicino al palazzo presidenziale a Damasco.messaggio al regime«Questo è un messaggio chiaro al regime Siriano. Non permetteremo che le forze vengano inviate a sud di Damasco né che venga posta in essere alcuna minaccia per la comunità drusa», hanno detto i due nella dichiarazione. 🔗 di. L’Idf ha fatto sapere su Telegram di aver colpito una zona con un raid vicino alla capitale della. «Poco fa, aerei da combattimento hanno colpito la zona adiacente al Palazzo di Hussein al-Sharaa a», ilfatto circolare su Telegram. Subito dopo l’Idf ha fatto sapere che è stato avvistato un missile proveniente dallo Yemen e che è pronto a intercettarlo. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno annunciato cheha colpito un obiettivo vicino al palazzo presidenziale aal«Questo è unchiaro alno. Non permetteremo che le forze vengano inviate a sud diné che venga posta in essere alcuna minaccia per la comunità drusa», hanno detto i due nella dichiarazione. 🔗 Open.online

Approfondimenti da altre fonti

L’esercito di Israele e l’unità specializzata nei saccheggi a Gaza, in Libano e in Siria - I video dei soldati israeliani che distruggono case e negozi a Gaza, tanto per il gusto di farlo, ma soprattutto di pubblicarlo sui social, hanno fatto il giro del web. Accanto a questo però, c’è un altro crimine di guerra, meno discusso ma ampiamente documentato: il saccheggio. Recentemente il quotidiano israeliano Ynet ha pubblicato un articolo che spiega bene il ruolo di una specifica unità delle Forze di Difesa israeliane, quella dedita, per l’appunto, alle operazioni di saccheggio. 🔗it.insideover.com

Siria, Netanyahu ordina a esercito Israele di difendere città drusa di Jaramana - Un nuovo fronte di tensione si apre in Medioriente. Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e il ministro della Difesa, Israel Katz, hanno dato istruzioni all’esercito dello Stato ebraico, l’Idf, di “prepararsi a difendere” la città a maggioranza drusa di Jaramana, alle porte di Damasco, in Siria. In una dichiarazione rilasciata dall’ufficio di Katz, di cui riferisce il Times of Israel, si legge che la città è “attualmente sotto attacco da parte delle forze del regime siriano“. 🔗lapresse.it

Israele, una nuova offensiva colpisce la Siria. E Netanyahu prepara una vasta operazione a Gaza - La situazione in Medio Oriente si fa sempre più pesante. Israele ha bombardato una parte del territorio della Siria e nel frattempo prepara una vasta ed imponente operazione a Gaza L'articolo Israele, una nuova offensiva colpisce la Siria. E Netanyahu prepara una vasta operazione a Gaza proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Su questo argomento da altre fonti

Siria, l’esercito di Israele colpisce Damasco: «Un messaggio al regime» – Il video; Israele colpisce due basi militari in Siria; Siria, concessa l’amnistia ai membri dell’esercito. Piantedosi: livello di allerta massimo; Israele attacca i principali siti militari in Siria. Forti esplosioni a Damasco. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Siria, Israele bombarda zona palazzo presidenziale Damasco - L'esercito israeliano ha annunciato di aver bombardato la zona del palazzo presidenziale a Damasco, dopo aver minacciato il governo siriano di rappresaglie se non avesse protetto la minoranza drusa. ( ... 🔗ansa.it

PERCHÉ ISRAELE BOMBARDA LA SIRIA - Cosa cerca Israele in Siria? La risposta è semplice: “mettersi in sicurezza”. A questo punto è chiaro che qualsiasi sistema per ... 🔗opinione.it

Israele interviene nei conflitti siriani per proteggere i drusi - Raid aereo israeliano colpisce forze governative siriane vicino Damasco, tensioni crescenti tra comunità druse e sunnite ... 🔗laregione.ch