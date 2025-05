Siria Israele bombarda zona palazzo presidenziale Damasco

bombardato la zona del palazzo presidenziale a Damasco, dopo aver minacciato il governo Siriano di rappresaglie se non avesse protetto la minoranza drusa. "Gli aerei da guerra hanno colpito la zona intorno al palazzo", ha scritto l'esercito israeliano su Telegram. 🔗 Quotidiano.net - Siria, Israele bombarda zona palazzo presidenziale Damasco L'esercito israeliano ha annunciato di averto ladel, dopo aver minacciato il governono di rappresaglie se non avesse protetto la minoranza drusa. "Gli aerei da guerra hanno colpito laintorno al", ha scritto l'esercito israeliano su Telegram. 🔗 Quotidiano.net

Israele bombarda ancora la Siria. Il biasimo di Kaja Kallas (Ue): «Attacchi inutili, aggravano la situazione» - Israele torna a bombardare la Siria. L’esercito di Tel Aviv ha affermato su X di aver effettuato nuovi attacchi contro due basi militari nel Paese mediorientale, nei pressi della città di Palmira, nota anche come Tadmor, sede di un importante sito archeologico risalente all’impero romano. «Abbiamo colpito le capacità militari rimaste nelle basi siriane di Tadmur e T4», hanno affermato le Idf, riferendosi ai due siti in un’area 50 chilometri a ovest della città. 🔗open.online

Israele bombarda Damasco: qual è l'obiettivo del raid in Siria - Poco dopo le 12 gli aerei dell'esercito d'Israele hanno effettuato un attacco nella capitale della Siria, Damasco, contro il quartier generale della Jihad islamica. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato che l'aviazione di Tel Aviv ha compiuto un attacco aereo sulla città siriana. Secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, Ong con sede a Londra e una rete di informatori sul posto, il raid ha colpito un edificio in un'area - il sobborgo di Dummar, a nord-ovest - dove vivono alcuni leader palestinesi e ha causato un morto. 🔗iltempo.it

Guerra a Gaza: Israele bombarda anche in Siria, colpita base a Palmira. Mezzaluna rossa: “Attacchi contro le nostre ambulanze” - Le notizie in diretta sulla guerra a Gaza: Idf ha arrestato il registra di "No other land", Hamdan Ballal, dopo scontri in Cisgiordania e ha dichiarato oggi di aver nuovamente attaccato due basi militari nella Siria centrale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Siria, Israele bombarda zona palazzo presidenziale Damasco - L'esercito israeliano ha annunciato di aver bombardato la zona del palazzo presidenziale a Damasco, dopo aver minacciato il governo siriano di rappresaglie se non avesse protetto la minoranza drusa. ( ... 🔗ansa.it

PERCHÉ ISRAELE BOMBARDA LA SIRIA - Cosa cerca Israele in Siria? La risposta è semplice: “mettersi in sicurezza”. A questo punto è chiaro che qualsiasi sistema per ... 🔗opinione.it

