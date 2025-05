Siria Israele bombarda anche Damasco dopo Gaza colpita la zona del palazzo presidenziale Netanyahu | Non permetteremo l' invio di truppe a Sud - VIDEO

Israele bombarda Damasco: qual è l'obiettivo del raid in Siria - Poco dopo le 12 gli aerei dell'esercito d'Israele hanno effettuato un attacco nella capitale della Siria, Damasco, contro il quartier generale della Jihad islamica. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato che l'aviazione di Tel Aviv ha compiuto un attacco aereo sulla città siriana. Secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, Ong con sede a Londra e una rete di informatori sul posto, il raid ha colpito un edificio in un'area - il sobborgo di Dummar, a nord-ovest - dove vivono alcuni leader palestinesi e ha causato un morto. 🔗iltempo.it

Siria, Israele bombarda zona palazzo presidenziale Damasco - L'esercito israeliano ha annunciato di aver bombardato la zona del palazzo presidenziale a Damasco, dopo aver minacciato il governo siriano di rappresaglie se non avesse protetto la minoranza drusa. "Gli aerei da guerra hanno colpito la zona intorno al palazzo", ha scritto l'esercito israeliano su Telegram. 🔗quotidiano.net

Israele bombarda anche la Siria, raid a Damasco: “Regime siriano non tocchi la comunità drusa” - È la seconda volta in pochi giorni che Israele colpisce la Siria. "Non permetteremo alle truppe siriane di spostarsi a sud di Damasco o di rappresentare una minaccia per la comunità drusa" ha spiegato Netanyahu. Intanto salgono a 31 le persone uccise a seguito degli attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore.Continua a leggere 🔗fanpage.it

