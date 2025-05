Siria Ghribi Gskd a Damasco | Paese dalle straordinarie potenzialità

Importante missione in Siria oggi del presidente di Gksd, Kamel Ghribi. Durante la giornata a Damasco Ghribi ha incontrato il presidente Ahmed al Sharaa, il ministro degli Esteri Asaad al-Shaibani e il ministro della Salute Mussaab Nizar Alali. Durante i vertici bilaterali sono stati approfonditi i possibili temi di cooperazione in questa fase.

Siria, raid israeliani nella notte vicino al palazzo presidenziale di Damasco - ROMA (ITALPRESS) – Israele ha attaccato nella notte un obiettivo vicino al palazzo presidenziale nella capitale siriana, Damasco, ribadendo il suo impegno a proteggere i membri della minoranza drusa in Siria. I media israeliani hanno citato il primo ministro Benjamin Netanyahu che questa mattina presto ha annunciato il raid. È la seconda volta che Israele lancia un attacco alla Siria nel giro di due giorni, dopo aver promesso di difendere la minoranza drusa. 🔗unlimitednews.it

Siria, l’esercito di Israele colpisce Damasco: «Un messaggio al regime» – Il video - L’esercito di Israele colpisce Damasco. L’Idf ha fatto sapere su Telegram di aver colpito una zona con un raid vicino alla capitale della Siria. «Poco fa, aerei da combattimento hanno colpito la zona adiacente al Palazzo di Hussein al-Sharaa a Damasco», il messaggio fatto circolare su Telegram. Subito dopo l’Idf ha fatto sapere che è stato avvistato un missile proveniente dallo Yemen e che è pronto a intercettarlo. 🔗open.online

Siria: l’Ue sospende le sanzioni economiche contro Damasco - A meno di tre mesi dalla caduta del regime di Bashar al-Assad, l’Unione europea ha sospeso le sanzioni economiche adottate nel corso degli ultimi 14 anni contro la Siria. La decisione, adottata formalmente dai 27 ministri degli Esteri dell’Ue riuniti oggi a Bruxelles, riguarda una serie di provvedimenti che limitavano l’operatività dei settori bancario, energetico e dei trasporti del Paese arabo. “Questa decisione fa parte degli sforzi dell’Ue per sostenere una transizione politica inclusiva in Siria e la sua rapida ripresa economica, ricostruzione e stabilizzazione”, si legge in una nota ... 🔗tpi.it

Siria, Ghribi (Gskd) a Damasco: Paese dalle straordinarie potenzialità. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Siria, Ghribi (Gskd) a Damasco: "Paese dalle straordinarie potenzialità" - Importante missione in Siria oggi del presidente di Gksd, Kamel Ghribi. Durante la giornata a Damasco Ghribi ha incontrato il presidente Ahmed al Sharaa, il ministro degli Esteri Asaad al-Shaibani e ... 🔗msn.com

Bombardamenti Israeliani in Siria, colpiti Damasco, Hama e Homs - AGI - Israele ha bombardato questa sera diversi obbiettivi in Siria. A quanto riferito dall'agenzia ufficiale Sanaa, l'aviazione ha colpito vicino a Damasco e ad Hama. Nella capitale, i missili ... 🔗msn.com

Siria. Kikolof (Centro Giovani Damasco): “La croce e l’hijab nella Siria che verrà” - Nessun conquistatore, nessuna guerra, nessuna paura ha mai cancellato l’anima della Siria. Oggi ad Aleppo i suk rinascono, nella Valle dei Cristiani i monasteri riaprono, e a Damasco la ... 🔗agensir.it