Siria distrutto il mausoleo del generale Zahreddine

generale Issam Zahreddine, figura cardine della resistenza Siriana contro l’Isis, è stata brutalmente distrutta. Il suo mausoleo, la casa natale a Tarba, il monumento commemorativo: tutto è stato spazzato via da gruppi armati che agiscono nel deserto Siriano, apparentemente scollegati ma in realtà parte di una strategia più ampia, diretta a erodere ogni elemento simbolico dell’unità nazionale.La distruzione del mausoleo di ZahreddineIl vento che ha raso al suolo la tomba del generale Issam Zahreddine non è solo un uragano di vendetta settaria o vandalismo armato. È il frutto amaro di una strategia più vasta, di un disegno che ha nell’instabilità permanente il proprio obiettivo. La Siria continua a essere sventrata da un’intesa informale ma efficacissima: quella tra Turchia, Stati Uniti e Israele. 🔗 Ilprimatonazionale.it - Siria, distrutto il mausoleo del generale Zahreddine Roma, 2 mag – Le immagini che circolano in queste ore parlano chiaro: la tomba delIssam, figura cardine della resistenzana contro l’Isis, è stata brutalmente distrutta. Il suo, la casa natale a Tarba, il monumento commemorativo: tutto è stato spazzato via da gruppi armati che agiscono nel desertono, apparentemente scollegati ma in realtà parte di una strategia più ampia, diretta a erodere ogni elemento simbolico dell’unità nazionale.La distruzione deldiIl vento che ha raso al suolo la tomba delIssamnon è solo un uragano di vendetta settaria o vandalismo armato. È il frutto amaro di una strategia più vasta, di un disegno che ha nell’instabilità permanente il proprio obiettivo. Lacontinua a essere sventrata da un’intesa informale ma efficacissima: quella tra Turchia, Stati Uniti e Israele. 🔗 Ilprimatonazionale.it

