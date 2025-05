Secoloditalia.it - Sinner tra orgoglio e pregiudizio ricomincia da Roma: “Prometto che lavorerò sempre tantissimo”. E Kyrgios cambia casacca e versione

Nel momento più buio lo ha sfiorato persino il pensiero di abbandonare il tennis: ma ora è tornata la luce a illuminare il sentiero del successo del nostro campione, pronto a tornare in campo a. Erompe il silenzio: «Tornerò eancora più duramente». Dopo un periodo di “ritiro” silente che ha comprensibilmente destato qualche interrogativo tra i tifosi e gli addetti ai lavori, Jannik ha finalmente rotto gli indugi, rilasciando dichiarazioni che suonano come una promessa e un monito per il futuro. Le sue parole, cariche di determinazione e di un ritrovato spirito combattivo, arrivano in un momento cruciale, a ridosso del suo rientro in campo.E dall’altra parte della barricata: da quando Max Purcell, doppista australiano, che ha ammesso di aver eseguito alcune infusioni di vitamine, è stato squalificato per 18 mesi, il più acerrimo nemico (social) di Jannik s’è trasformato nel principale avvocato difensore del connazionale. 🔗 Secoloditalia.it