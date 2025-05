Sinner fa sempre la stessa cosa alla fine di ogni allenamento | è l’umiltà disarmante del numero 1

Sinner negli allenamenti a Monte Carlo si è dimostrato ancora una volta un campione di umiltà con un gesto che lo contraddistingue nel finale di ogni sessione sulla terra rossa. 🔗 Janniknegli allenamenti a Monte Carlo si è dimostrato ancora una volta un campione di umiltà con un gesto che lo contraddistingue nel finale disessione sulla terra rossa. 🔗 Fanpage.it

Sinner-Thiem a Montecarlo: cosa c'è dietro l'ipotesi che fa esplodere i social - Il numero uno al mondo è ancora alla ricerca di un valido sparring partner con cui allenarsi, dal momento che, a causa della squalifica, non gli è concesso farlo con atleti professionisti 🔗ilgiornale.it

Aryna Sabalenka racconta cosa fa tutte le volte al ristorante dopo quello che è successo a Sinner - Aryna Sabalenka dopo il caso Sinner ha paura del sistema anti-doping e dei rischi relativi ad una possibile contaminazione involontaria.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tennis, cosa fa Jannik Sinner durante la squalifica: ritornano gli allenamenti - Dopo l’accordo con la Wada che lo vedrà fermo per i prossimi mesi fino a maggio, il numero 1 al mondo proseguirà la propria preparazione Jannik Sinner (Instagram)Il caso è chiuso. Forse non come avrebbe voluto, ma almeno si tratta di un brutto capitolo che può essere messo alle spalle. L’accordo firmato con la Wada che ha visto Jannik Sinner sospeso per tre mesi fino all’inizio di maggio per il caso Clostebol è definitivamente archiviato. 🔗sportnews.eu

Sinner l’ha fatto alle sue spalle: fuori la verità - Jannik Sinner, adesso tutti sanno cosa ha fatto il numero 1 del mondo: era questione di tempo, sapevamo che la verità sarebbe venuta a galla. 🔗ilveggente.it

Jannik Sinner: «La dedizione è più importante del talento. Vorrei un figlio, ma ora non potrei essere il padre che vorrei» - Dopo i tre mesi lontano dai campi per la sospensione legata al caso Clostebol, Jannik Sinner è pronto al ritorno. Il tennista altoatesino tornerà finalmente in gara agli ... 🔗msn.com