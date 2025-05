Ilveggente.it - Sinner buongustaio: Lara Leito completa una top 5 di fuoco

Tutte le fiamme di Jannikhanno una cosa in comune: non si può certo dire che, in fatto di donne, l’azzurro non abbia ottimi gusti.Se dovessimo usare un aggettivo, uno soltanto, per descrivere Jannik, non avremmo alcuna esitazione. Sceglieremmo discreto, o riservato che dir si voglia, nella misura in cui, appunto, il numero 1 del mondo si è distinto, sin dall’inizio, per il suo desiderio di mantenere un profilo basso e di non dare troppo nell’occhio.una top 5 da sogno (AnsaFoto) – Ilveggente.itNon ama che si parli della sua vita privata: preferisce che la gente si concentri sul suo modo di giocare a tennis e sui risultati e sui successi che ha sin qui collezionato. E ne ha ben donde, il campione altoatesino, evidentemente consapevole del fatto che l’eccessiva esposizione mediatica porti solo rogne e problemi. 🔗 Ilveggente.it