Simone Velasco | Pogacar non è stato ancora capito Al Mondiale ci penso competitivo con corridori veri

Simone Velasco è stato ospite di Bike Today, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. Il 29enne si è soffermato sull’eccellente prestazione offerta qualche settimana fa al Giro dei Paesi Baschi, chiuso al settimo posto in classifica generale: “Ai Paesi Baschi è stata una bella settimana, sapevo di stare bene ma non pensavo di riuscire a fare un bel risultato in classifica generale. Nella prima crono ho pagato lo sforzo fatto al GP Indurain due giorni prima, ma poi ci siamo sempre fatti trovare pronti, abbiamo fatto quasi sempre top-10 nelle tappe dure e di conseguenza è arrivato un bel risultato nella generale. La gamba era quella che cercavamo, non abbiamo avuto intoppi. Da cinque anni sono seguito da Claudio Cucinotta, non abbiamo fatto niente di più e niente di meno rispetto al passato, ci sono state delle situazioni favorevoli che hanno permesso di performare come speravamo“. 🔗 Oasport.it - Simone Velasco: “Pogacar non è stato ancora capito. Al Mondiale ci penso, competitivo con corridori veri” ospite di Bike Today, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. Il 29enne si è soffermato sull’eccellente prestazione offerta qualche settimana fa al Giro dei Paesi Baschi, chiuso al settimo posto in classifica generale: “Ai Paesi Baschi è stata una bella settimana, sapevo di stare bene ma non pensavo di riuscire a fare un bel risultato in classifica generale. Nella prima crono ho pagato lo sforzo fatto al GP Indurain due giorni prima, ma poi ci siamo sempre fatti trovare pronti, abbiamo fatto quasi sempre top-10 nelle tappe dure e di conseguenza è arrivato un bel risultato nella generale. La gamba era quella che cercavamo, non abbiamo avuto intoppi. Da cinque anni sono seguito da Claudio Cucinotta, non abbiamo fatto niente di più e niente di meno rispetto al passato, ci sono state delle situazioni favorevoli che hanno permesso di performare come speravamo“. 🔗 Oasport.it

