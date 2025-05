Simone Inzaghi resta all’Inter? Dipende solo da lui | due indizi ce lo fanno pensare

Simone Inzaghi può restare all’Inter, ma tutto Dipende dalle sue scelte. Marotta vorrebbe confermarlo, ma qualcosa ci lascia pensare che il futuro sia tutto nelle sue mani Simone Inzaghi resta all’Inter? Dipende solo da lui: due indizi ce lo fanno pensare (AnsaFoto) – serieanews.comLa situazione dell’Inter è a suo modo paradossale. A un passo dal triplete, ora rischia di chiudere la stagione con lo spettro del famigerato zero tituli evocato da Mourinho nel 2010. Sarebbe uno smacco enorme, soprattutto considerando la qualità e la solidità mostrate dalla squadra lungo tutto l’arco dell’annata.Paradossale, sì. Perché a ben vedere, questa Inter ha fatto una signora stagione. Ha tenuto la barra dritta nonostante una rosa corta, infortuni a raffica e un calendario che non ha mai concesso tregua. 🔗 Serieanews.com - Simone Inzaghi resta all’Inter? Dipende solo da lui: due indizi ce lo fanno pensare puòre, ma tuttodalle sue scelte. Marotta vorrebbe confermarlo, ma qualcosa ci lasciache il futuro sia tutto nelle sue manida lui: duece lo(AnsaFoto) – serieanews.comLa situazione dell’Inter è a suo modo paradossale. A un passo dal triplete, ora rischia di chiudere la stagione con lo spettro del famigerato zero tituli evocato da Mourinho nel 2010. Sarebbe uno smacco enorme, soprattutto considerando la qualità e la solidità mostrate dalla squadra lungo tutto l’arco dell’annata.Paradossale, sì. Perché a ben vedere, questa Inter ha fatto una signora stagione. Ha tenuto la barra dritta nonostante una rosa corta, infortuni a raffica e un calendario che non ha mai concesso tregua. 🔗 Serieanews.com

