Siluri a Pietro Parolin il cardinale che entra Papa al Conclave Arrivano da destra ma a sorpresa anche dalle fila dei bergogliani

cardinale Pietro Parolin, che Papa Francesco volle al suo fianco come Segretario di Stato, non è un conservatore e men che meno un tradizionalista. Viene da Schiavon, in quel Veneto vicentino che nella prima Repubblica tributava il 60% dei voti alla DC moderata del doroteo Mariano Rumor. E a livello religioso è allievo del cardinale Achille Silvestrini, fine e astuto diplomatico, campione della Ostpolitik vaticana, esponente di spicco della “sinistra” ecclesiastica, sempre coccolato da quella politica. In questo pre-Conclave che si sta consumando sui media e sui social il porporato che è stato per dodici anni a fianco del Pontefice argentino viene però dipinto come il candidato favorito della destra ecclesiale subendo gli attacchi del fronte dei bergogliani “duri e puri”.Attacco a Francesco da parte del cardinale Stella, sponsor dell’ex segretario di StatoDue giorni fa due testate importanti, la rivista America, edita dai gesuiti statunitensi, e il quotidiano La Nacion, il quotidiano preferito da Bergoglio quando era a Buenos Aires, hanno riportato una indiscrezione riguardo a quanto detto nel corso di una Congregazione generale. 🔗 Il, cheFrancesco volle al suo fianco come Segretario di Stato, non è un conservatore e men che meno un tradizionalista. Viene da Schiavon, in quel Veneto vicentino che nella prima Repubblica tributava il 60% dei voti alla DC moderata del doroteo Mariano Rumor. E a livello religioso è allievo delAchille Silvestrini, fine e astuto diplomatico, campione della Ostpolitik vaticana, esponente di spicco della “sinistra” ecclesiastica, sempre coccolato da quella politica. In questo pre-che si sta consumando sui media e sui social il porporato che è stato per dodici anni a fianco del Pontefice argentino viene però dipinto come il candidato favorito dellaecclesiale subendo gli attacchi del fronte dei“duri e puri”.Attacco a Francesco da parte delStella, sponsor dell’ex segretario di StatoDue giorni fa due testate importanti, la rivista America, edita dai gesuiti statunitensi, e il quotidiano La Nacion, il quotidiano preferito da Bergoglio quando era a Buenos Aires, hanno riportato una indiscrezione riguardo a quanto detto nel corso di una Congregazione generale. 🔗 Open.online

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi è Pietro Parolin, il cardinale "diplomatico". A 6 anni giocava a dire messa, poi il seminario e la lunga carriera - Ministro degli Esteri vaticano con un curriculum diplomatico di lungo corso. Il più vicino al Papa e ora accreditato in testa a tutti i pronostici che lo danno come successore di Francesco. Pietro Parolin è il Segretario di Stato della Santa Sede , scelto da Jorge Mario Bergoglio subito dopo il suo insediamento e nominato cardinale l'anno successivo. È stato lui la figura chiave nello storico accordo. 🔗feedpress.me

Il cardinale Pietro Parolin a Bergamo per l’ordinazione episcopale di monsignor Bravi - Bergamo. Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, sarà a Bergamo sabato 22 febbraio per l’ordinazione episcopale di monsignor Maurizio Bravi. Nell’occasione avrà una fitta agenda di impegni ed incontri. Inizierà la sua giornata all’Accademia della Guardia di Finanza dove incontrerà i vertici dell’istituzione mentre in Aula Magna incontrerà i Cadetti dell’Accademia. Nel pomeriggio verso le 16 il Cardinale Parolin si recherà nella cattedrale di Sant’Alessandro, in Città Alta, dove officerà la celebrazione per l’ordinazione episcopale del monsignor Maurizio Bravi ... 🔗bergamonews.it

Papa Francesco, fedeli a San Pietro per il rosario con il cardinale Parolin - Centinaia di fedeli sono arrivati in piazza San Pietro per la preghiera congiunta del rosario diretta dal segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin per Papa Francesco. La pioggia non ha fermato i credenti, che anche sotto gli ombrelli si sono stretti nell'abbraccio della piazza a sostegno di Bergoglio. Il cardinale Parolin ha prima letto una breve introduzione, poi ha iniziato l'orazione mariana, accompagnato dalla folla presente. 🔗liberoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

