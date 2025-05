Signorini vs De Lellis | Si sarà incavolata perché voleva dare annuncio lei con gli sponsor

Golssip.it - Signorini vs De Lellis: “Si sarà incavolata perché voleva dare annuncio lei con gli sponsor” L'ex direttore di CHI ha detto la sua sul servizio del settimanale che ha rivelato la gravidanza dell'influencer prima che fosse lei a renderlo noto 🔗 Golssip.it

Signorini duro contro Giulia De Lellis incinta: “Dispiaciuta per gli sponsor” - Alcuni giorni fa la bomba è stata lanciata: Giulia De Lellis paparazzata con un pancino che non lascia molto spazio all’immaginazione. E da lì, il fuoco: l’influencer, regina dei social e delle sponsorizzazioni, ha sbottato con stile su Instagram. Aurora Ramazzotti le ha dato ragione. Ma la vera miccia è arrivata quando Alfonso Signorini, ex timoniere proprio di Chi, ha deciso di dire la sua. E lo ha fatto senza peli sulla lingua, durante il podcast Boom di Grazia Sambruna. 🔗dilei.it

Alfonso Signorini sulla reazione di Giulia De Lellis incinta su Chi: “Incavolata perché avrà perso i soldi degli sponsor” - Alfonso Signorini commenta la reazione di Giulia De Lellis dopo la notizia della gravidanza divulgata dalle foto pubblicate sul suo settimanale ... 🔗fanpage.it

