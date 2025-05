Signorini duro contro Giulia De Lellis incinta | Dispiaciuta per gli sponsor

Giulia De Lellis paparazzata con un pancino che non lascia molto spazio all'immaginazione. E da lì, il fuoco: l'influencer, regina dei social e delle sponsorizzazioni, ha sbottato con stile su Instagram. Aurora Ramazzotti le ha dato ragione. Ma la vera miccia è arrivata quando Alfonso Signorini, ex timoniere proprio di Chi, ha deciso di dire la sua. E lo ha fatto senza peli sulla lingua, durante il podcast Boom di Grazia Sambruna."Le foto sono abbastanza esplicite", ha detto con tono secco, "lei ha sollevato la t-shirt mostrando un pancino in evidente stato di gravidanza". Ma il colpo più duro arriva subito dopo: "Per una persona che ha fatto dei social la sua vita, appellarsi alla privacy fa proprio ridere, onestamente."Un colpo basso ma centrato, rivolto a chi, come la De Lellis, vive di selfie, filtri e confidenze da milioni di visualizzazioni.

