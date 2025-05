Signora suo padre è morto Ma lui è vivo e telefona alla figlia | l’incredibile errore in ospedale per uno scambio di cartelle cliniche

scambio di cartelle cliniche ha scatenato un drammatico errore all'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove una famiglia è stata erroneamente informata della morte di un proprio congiunto. La storia ha avuto inizio quando la figlia di un uomo di 67 anni, ricoverato nel reparto di Medicina dell'ospedale, ha ricevuto una telefonata: «Signora, suo padre purtroppo è morto. Ha avuto un arresto cardiaco». Questa chiamata si rivelerà l'inizio di una vicenda surreale. Dopo aver appreso la notizia, la donna e a sua sorella sono corse in ospedale, avvertendo anche un'agenzia di pompe funebri per organizzare il funerale. Ma quando le due donne si sono trovate davanti alla dottoressa dell'ospedale, il destino ha preso una piega inaspettata.La chiamata inattesa del padre "morto": «Ma dove siete?»Proprio mentre stavano parlando con il medico, sul telefono di una delle due è arrivata una chiamata dal numero del papà.

