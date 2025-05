Siena uccisa in casa da fucilata | arrestato il compagno La Procura | Non fu incidente

Siena la 32enne colombiana Ana Yuleisy Manyoma casanova Ana fu uccisa da un colpo di fucile nella sua abitazione. Non si trattò di un incidente ma di un omicidioL'articolo Siena, uccisa in casa da fucilata: arrestato il compagno. La Procura: “Non fu incidente” proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Siena, uccisa in casa da fucilata: arrestato il compagno. La Procura: “Non fu incidente” Il 10 agosto 2024 ala 32enne colombiana Ana Yuleisy Manyomanova Ana fuda un colpo di fucile nella sua abitazione. Non si trattò di unma di un omicidioL'articoloindail. La: “Non fu” proviene da Firenze Post. 🔗 .com

Morta in casa per una fucilata, non fu incidente: arrestato a Siena l’ex compagno - SIENA – Omicidio in via del Villino a Siena, chiuse le indagini. Per la procura non si è trattato di un incidente ma di omicidio volontario aggravato. Su questa base la polizia di Siena ha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del locale tribunale nei confronti del colombiano di 27 anni Luis Fernando Porras Baloy con l’accusa di omicidio doloso aggravato per essere stato commesso in occasione del reato di maltrattamenti di famiglia e nei confronti di persona convivente e legata da relazione affettiva. 🔗corrieretoscano.it

Siena, 32enne uccisa da una fucilata: non fu un incidente. Arrestato il compagno - Quello che il 10 agosto dello scorso anno a Siena uccise la 32enne colombiana Ana Yuleisy Manyoma Casanova non fu un colpo di fucile partito accidentalmente ma un femminicidio. A questa conclusione è arrivata la procura senese al termine delle indagini svolte dalla Squadra mobile e dal Servizio centrale e dal Gabinetto regionale e provinciale di polizia scientifica della Polizia di Stato. Arrestato il compagno In queste ore gli agenti della questura di Siena hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del locale tribunale, nei confronti di Luis Fernando Porras ... 🔗lapresse.it

