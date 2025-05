Siena uccisa da colpo di fucile | non fu incidente ma femminicidio

colpo di fucile da parte di Luis Fernando Porras Baloy, colombiano di 27 anni, che ha ucciso la convivente, 32enne, Ana Yuleisy Manyoma Casanova. Per l’uomo è stata emessa la custodia cautelare in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato. I fatti risalgono al 10 agosto 2024, dove la donna fu colpita nella loro casa a Siena. La misura, disposta dal gip senese, è stata eseguita oggi dalla polizia. L’omicidio è aggravato dall’essere stato commesso durante il reato di maltrattamenti di famiglia e nei confronti di persona convivente e legata da relazione affettiva.Il colpo partito mentre i due erano in camera da lettoIl 27enne, dal giorno dell’omicidio, risultò indagato anche per maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di munizioni e sostanze stupefacenti di tipo leggero. 🔗 Non è stato uno sparo accidentale quello partito daldida parte di Luis Fernando Porras Baloy, colombiano di 27 anni, che ha ucciso la convivente, 32enne, Ana Yuleisy Manyoma Casanova. Per l’uomo è stata emessa la custodia cautelare in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato. I fatti risalgono al 10 agosto 2024, dove la donna fu colpita nella loro casa a. La misura, disposta dal gip senese, è stata eseguita oggi dalla polizia. L’omicidio è aggravato dall’essere stato commesso durante il reato di maltrattamenti di famiglia e nei confronti di persona convivente e legata da relazione affettiva.Ilpartito mentre i due erano in camera da lettoIl 27enne, dal giorno dell’omicidio, risultò indagato anche per maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di munizioni e sostanze stupefacenti di tipo leggero. 🔗 Open.online

Francesca uccisa con un colpo di fucile, le dichiarazioni dei familiari della vittima e dell'ex di Vicol nel fascicolo dei giudice - Le dichiarazioni dei familiari di Francesca e dell’ex fidanzata di Ciprian Vicol, 25enne moldavo, entrano nel processo a suo carico per la morte di Francesca Compagnone, 28enne di Teano, avvenuta il 26 ottobre 2022 nella villetta a Riardo di proprietà della ragazza dove la giovane venne ferita... 🔗casertanews.it

Francesca uccisa con un colpo di fucile, il medico legale: "Sparata a una distanza minima di 75 centimetri" - “La vittima si trovava a terra accanto al letto in una pozza di sangue con una gamba sinistra rannicchiata verso il petto. Era una posa innaturale. Il corpo era stato spostato”. Sono le dichiarazioni del medico legale Valerio Mastroianni dell’istituto di medicina legale casertano rese nel... 🔗casertanews.it

Uccisa da un colpo di fucile: “Non fu un errore”. Arrestato il compagno: è accusato di femminicidio - Siena, 2 maggio 2025 – Omicidio volontario. E’ l’accusa con la quale la polizia di Siena ha arrestato Luis Fernando Porras Baloy, il cittadino colombiano di 27 anni che l’8 agosto scorso ha ucciso la convivente Ana Yuleisy Manyoma. Non per sbaglio come da lui stesso raccontato, ma volontariamente e nel contesto di una lunga serie di maltrattamenti in famiglia. E’ una svolta importante quella che arriva dopo mesi di indagini sulla morte in casa della giovane donna. 🔗lanazione.it

