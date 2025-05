Siena donna uccisa ad agosto da un colpo di fucile | non fu incidente ma femminicidio

Siena, donna uccisa ad agosto da un colpo di fucile: non fu incidente, ma femminicidio - Non ci fu uno sparo accidentale, ma il colpo di fucile fu esploso per uccidere la convivente. Per questa ragione è stata disposta la custodia cautelare in carcere per Luis Fernando Porras Baloy, colombiano di 27 anni, accusato dell'omicidio volontario aggravato della convivente Ana Yuleisy Manyoma Casanova, che aveva 32 anni il giorno della morte, il 10 agosto 2024, nella loro casa a Siena. La misura, disposta dal gip senese, è stata eseguita oggi dalla polizia. 🔗tg24.sky.it

