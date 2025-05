Siena 32enne uccisa da una fucilata | non fu un incidente Arrestato il compagno

Siena uccise la 32enne colombiana Ana Yuleisy Manyoma Casanova non fu un colpo di fucile partito accidentalmente ma un femminicidio. A questa conclusione è arrivata la procura senese al termine delle indagini svolte dalla Squadra mobile e dal Servizio centrale e dal Gabinetto regionale e provinciale di polizia scientifica della Polizia di Stato.Arrestato il compagnoIn queste ore gli agenti della questura di Siena hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del locale tribunale, nei confronti di Luis Fernando Porras Baloy, 27 anni, anch'egli colombiano e che era il compagno della 32enne. L'uomo è accusato di omicidio doloso aggravato per essere stato commesso in occasione del reato di maltrattamenti di famiglia e nei confronti di una persona convivente e legata da relazione affettiva.

Siena, uccisa da colpo di fucile: non fu incidente ma femminicidio - Non è stato uno sparo accidentale quello partito dal colpo di fucile da parte di Luis Fernando Porras Baloy, colombiano di 27 anni, che ha ucciso la convivente, 32enne, Ana Yuleisy Manyoma Casanova. Per l’uomo è stata emessa la custodia cautelare in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato. I fatti risalgono al 10 agosto 2024, dove la donna fu colpita nella loro casa a Siena. La misura, disposta dal gip senese, è stata eseguita oggi dalla polizia. 🔗open.online

