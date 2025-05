Sicurezza stradale | al via i lavori per la segnaletica orizzontale a Salerno la mappa dei disagi

segnaletica stradale orizzontale a Salerno. Gli interventi predisposti dal Comune, si svolgeranno progressivamente su tutti gli assi viari cittadini privilegiando, dove possibile, i cantieri notturni per ridurre al minimo i. 🔗 Salernotoday.it - Sicurezza stradale: al via i lavori per la segnaletica orizzontale a Salerno, la mappa dei disagi Al via, dal 5 maggio, il programma di manutenzione e potenziamento della. Gli interventi predisposti dal Comune, si svolgeranno progressivamente su tutti gli assi viari cittadini privilegiando, dove possibile, i cantieri notturni per ridurre al minimo i. 🔗 Salernotoday.it

Sicurezza stradale, al via i lavori a Borgo Montello e Borgo Sabotino - La Provincia di Latina investe sulla sicurezza e manutenzione delle infrastrutture stradali, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza di cittadini e pendolari che quotidianamente percorrono le arterie pontine. Borgo Montello Lunedì avranno inizio i lavori di ottimizzazione... 🔗latinatoday.it

Sicurezza stradale, Peltristo scrive alla Provincia: "Bene i lavori a Tavernelle, ma ci sono anche altre strade che necessitano di interventi" - Augusto Peltristo, capogruppo di Fare Perugia FI e portavoce del Comitato Pievaiola, da sempre sensibile ed attento alle problematiche della sicurezza stradale, nei giorni scorsi ha scritto all’Area viabilità della Provincia di Perugia, ringraziando per l’intervento di manutenzione stradale... 🔗perugiatoday.it

Lavori per la sicurezza stradale, al via l'installazione di un nuovo guardrail - Puntano al miglioramento della sicurezza stradale gli interventi programmati dal Comune di Ferrara per la settimana dal 10 al 14 marzo (salvo imprevisti o maltempo), in via Copparo, nel tratto in prossimità dell'intersezione con via Pioppa. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday I... 🔗ferraratoday.it

Via ai lavori al sottopasso di Novegolo: estate di disagi per la viabilità tra Abbadia e Mandello - Rfi avvia due interventi in contemporanea approfittando della sospensione dei treni tra Lecco e Tirano Il sottopasso di via per Novegolo resterà chiuso 40 giorni; in contemporanea lavori anche a Mande ... 🔗msn.com

Sicurezza stradale e mobilità efficiente, piano da oltre un milione di euro - La giunta veneziana vara il progetto di manutenzione della viabilità principale della città per un importo di 1,23 milioni di euro. Il piano include sia i lavori di pronto intervento (attivi 24 ore su ... 🔗veneziatoday.it

Collegno, Savonera: via ai lavori, il sottopasso chiude per sicurezza - A Collegno, nella tranquilla frazione di Savonera, arriva il momento di mettere in sicurezza una delle arterie di collegamento più utilizzate da automobilisti, ciclisti e pedoni: il sottopasso di via ... 🔗giornalelavoce.it