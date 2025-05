Si sfila il preservativo senza consenso | condannato in Svizzera un 36enne italiano

36enne italiano è stato condannato a due anni di carcere con la condizionale, a una multa di 500 franchi e all’espulsione dalla Svizzera per cinque anni per essersi tolto il preservativo durante un rapporto sessuale senza il consenso della partner. A riportare la notizia sono laRegione e il. 🔗 Quicomo.it - Si sfila il preservativo senza consenso: condannato in Svizzera un 36enne italiano Unè statoa due anni di carcere con la condizionale, a una multa di 500 franchi e all’espulsione dallaper cinque anni per essersi tolto ildurante un rapporto sessualeildella partner. A riportare la notizia sono laRegione e il. 🔗 Quicomo.it

