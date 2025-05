Si sente male sulla Maresana | 71enne in ospedale con l’elisoccorso

L'uomo era su un sentiero in territorio di Torre Boldone e si è sentito male venerdì 2 maggio verso le 10.30.

