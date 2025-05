Si scontra con un’auto sbalzato dalla moto finisce contro un pullman | morto un 35enne nel Varesotto

moto, un’auto e un pullman lungo la Provinciale 1, all’altezza del viadotto sull’autostrada A8, nei pressi di Gazzada Schianno (Varese). È deceduto un uomo di 35 anni. 🔗 Si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una, un’auto e unlungo la Provinciale 1, all’altezza del viadotto sull’autostrada A8, nei pressi di Gazzada Schianno (Varese). È deceduto un uomo di 35 anni. 🔗 Fanpage.it

