Si prostituiva nella pineta tra Pescara e Montesilvano allontanato un uomo di 39 anni

pineta al confine tra Pescara e Montesilvano.Per questa ragione un uomo di 39 anni di nazionalità colombiana, residente a Sassari e senza precedenti, è stato destinatario di un ordine di allontanamento.A. 🔗 Ilpescara.it - Si prostituiva nella pineta tra Pescara e Montesilvano, allontanato un uomo di 39 anni Avrebbe esercitato l'attività di meretricio in viale della Riviera, nei pressi dellaal confine tra.Per questa ragione undi 39di nazionalità colombiana, residente a Sassari e senza precedenti, è stato destinatario di un ordine di allontanamento.A. 🔗 Ilpescara.it

