Si perdono nella Valle delle Ferriere | due escursionisti salvati dal Soccorso Alpino

Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto, questa sera, per due escursionisti danesi in difficoltà nella Valle delle Ferriere a Scala, in Costiera Amalfitana.Il salvataggioI due turisti hanno perso l’orientamento mentre dalla località imbarrata cercavano di raggiungere la località. 🔗 © Salernotoday.it - Si perdono nella Valle delle Ferriere: due escursionisti salvati dal Soccorso Alpino Ile Speleologico è intervenuto, questa sera, per duedanesi in difficoltàa Scala, in Costiera Amalfitana.Il salvataggioI due turisti hanno perso l’orientamento mentre dalla località imbarrata cercavano di raggiungere la località. 🔗 Salernotoday.it

Su altri siti se ne discute

Approfondimenti da altre fonti

