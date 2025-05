Si insedia il nuovo assessore alle Politiche sociali Mimma Calabrò | Lavorerò per la città

Questa mattina si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo assessore comunale Mimma Calabrò. Il giuramento si è tenuto a Palazzo Galletti alla presenza del vicesegretario generale, Paola Di Trapani. Subito dopo il neoassessore, con deleghe all'assistenza sociale e sociosanitaria, sostegno.

