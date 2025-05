Ilfattoquotidiano.it - “Si fingono donne interessate ai vestiti e chiedono insistentemente foto intime”: scoppia il caso delle molestie su Vinted. Le immagini pubblicate nella chat su Telegram

È un’applicazione (gratuita) molto comune, utilizzata per acquistare e venderedi seconda mano. Se vogliamo, è nata anche con uno scopo nobile: contrastare il fenomeno del fast fashion e promuovere un approccio sostenibile alla moda. Tuttavia, con il tempo, sta emergendo un lato decisamente più controverso e, per certi versi, inquietante. Si sta parlando di, la piattaforma online che consente agli utenti di vendere (e comprare) abbigliamento, accessori, giocattoli, videogiochi e molto altro di seconda mano. Un marketplace in espansione negli ultimi anni e che, se da un lato rappresenta un’alternativa economica e sostenibile, dall’altro solleva dubbi sempre più frequenti sui possibili utilizzi.Negli ultimi mesi, diversehanno denunciato episodi di adescamento,e messaggi a sfondo sessuale. 🔗 Ilfattoquotidiano.it