Si è sciolta la Curva Nord dell' Inter

sciolta la Curva Nord dell’Inter, già finita al centro dell’inchiesta Doppia Curva della Procura di Milano e salita alla ribalta, tra le altre cose, anche per l’omicidio di Antonio. 🔗 Milanotoday.it - Si è sciolta la "Curva Nord" dell'Inter Non ci sarà più un solo simbolo, ma tanti gruppi, ognuno con il proprio striscione e la propria identità. Si èla, già finita al centro’inchiesta Doppiaa Procura di Milano e salita alla ribalta, tra le altre cose, anche per l’omicidio di Antonio. 🔗 Milanotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Omicidio Vittorio Boiocchi, sei arresti per l’uccisione dell’ex leader della Curva Nord - L’assassinio di Vittorio Boiocchi, avvenuto il 29 ottobre 2022 nel quartiere milanese di Figino, avrebbe radici in una faida interna alla Curva Nord dell’Inter, maturata attorno alla spartizione dei proventi del gruppo ultrà. Le indagini della squadra Mobile di Milano, con il coordinamento del procuratore Marcello Viola, hanno portato, nella mattinata dell’11 aprile, all’emissione di sei misure cautelari. 🔗lettera43.it

Omicidio Boiocchi, arrestati 6 ultrà della Curva Nord dell’Inter tra cui Andrea Beretta, pm: “Reato aggravato da modalità mafiosa” - Sono stati arrestati 6 ultrà della Curva Nord dell’Inter dopo l’omicidio dello storico capo della tifoseria nerazzurra, Vittorio Boiocchi. Contestato il reato aggravato da modalità mafiose Arrestati 6 ultrà nerazzurri dopo l’omicidio dell’ex capo ultrà della Curva Nord Vittorio Boiocchi. Tra 🔗ilgiornaleditalia.it

Curva Nord lontana da Torino, ma vicini alla squadra! L’importanza dei tifosi dell’Inter - A due giorni dalla partita contro la Juventus, è arrivata la nota ufficiale della Curva Nord dell’Inter che hanno deciso di non prendere parte alla trasferta di Torino. Ma caricheranno la squadra direttamente ad Appiano Gentile! Il tifo organizzato ha sempre avuto un ruolo determinante nel trasmettere energia e motivazione ai giocatori, soprattutto in sfide di grande pressione come quella contro la Juventus. 🔗inter-news.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Si è sciolta la Curva Nord dell'Inter; 13 settembre 2021: niente più Curva Nord, direttivo sciolto; Addio alla curva dell’Atalanta: ecco perché si è sciolta; Bergamo, la Curva Nord dell’Atalanta si è sciolta. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Si è sciolta la "Curva Nord" dell'Inter - Il fatto è stato comunicato dalla stessa organizzazione ultras attraverso una nota nella giornata di venerdì 2 maggio ... 🔗milanotoday.it

Addio Curva Nord Inter, tornano i vecchi gruppi ultrà: chiusi siti e pagine social - Dopo inchiesta, processo e giro di vite delle forze dell’ordine, il secondo anello verde di San Siro ritorna all’antico e accantona la sigla unica ... 🔗msn.com

Possiamo tranquillamente decretare la morte della curva Nord dell'Inter - E ora scioperi, crisi di entrate, niente cori né striscioni, proteste inadeguate. La curva Nord dell'Inter, proprio nel momento più delicato della stagione, si è spenta. E nella semifinale di coppa ... 🔗mowmag.com