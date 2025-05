Si è buttata non so perché | 14enne cade dalla finestra e muore a Massafra disposta autopsia

Massafra, in provincia di Taranto, e le ferite riportate nello schianto sul marciapiede non hanno lasciato scampo a una 14enne di origine albanese, studentessa di una scuola di Massafra. La Procura ha sequestrato la salma e disposto l'autopsia. 🔗 È volata dal terzo piano della sua abitazione in uno stabile di, in provincia di Taranto, e le ferite riportate nello schianto sul marciapiede non hanno lasciato scampo a unadi origine albanese, studentessa di una scuola di. La Procura ha sequestrato la salma e disposto l'. 🔗 Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ragazzo di 14 anni accoltellato a Quarto: denunciati un 14enne e un 16enne - Il 14enne, nella giornata di ieri, era stato raggiunto e accoltellato alla gamba dagli altri due minorenni, che sono stati individuati dai carabinieri e denunciati.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Gaza, raid Idf su tenda di giornalisti a Khan Younis, 7 feriti e 2 morti, Israele uccide palestinese 14enne con nazionalità Usa - VIDEO - Lo stato ebraico ha ucciso 46 persone nel giro di 24 ore Israele ha lanciato un raid nella notte contro una tenda di giornalisti vicino all'ospedale Nasser a Khan Younis. Nell'attacco ci sono stati 7 feriti e 2 morti. Nella giornata di ieri lo stato ebraico ha ucciso nella Cisgiordania occupa 🔗ilgiornaleditalia.it

Accoltellato alla gamba nel Napoletano: 14enne in ospedale - Tempo di lettura: < 1 minutoPoco fa i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso Santa Maria delle grazie di Pozzuoli per un 14enne ferito accompagnato dal proprio papà. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il bambino mentre passeggiava a Quarto al corso Italia all’altezza del distributore Esso sia stato aggredito da suoi coetanei, pare due, per poi essere accoltellato alla gamba destra. 🔗anteprima24.it

Ne parlano su altre fonti

“Si è buttata, non so perché”: 14enne cade dalla finestra e muore a Massafra, disposta autopsia; L’incontro sui social, i modi gentili e il primo appuntamento: poi la violenza bestiale. L’incubo della ragazzina di 14 anni stuprata a Busto; Molestata sul bus a 14 anni, il padre: “Mia figlia buttata per terra, spogliata e palpeggiata”. In un video le prime fasi dell’assalto; «Mai segnalati dalla famiglia di Aurora ai servizi sociali comportamenti violenti e minacciosi del 15enne». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“Si è buttata, non so perché”: 14enne cade dalla finestra e muore a Massafra, disposta autopsia - È volata dal terzo piano della sua abitazione in uno stabile di Massafra, in provincia di Taranto, e le ferite riportate nello schianto sul marciapiede ... 🔗fanpage.it