Si avvicina alla Terra un asteroide potenzialmente pericoloso | quando vedere in diretta 2002 JX8

asteroide potenzialmente pericoloso (612356) 2002 JX8 transiterà nei pressi della Terra venerdì 9 maggio. Ha un diametro compreso tra i 230 e i 510 metri. La sera dell'8 maggio sarà possibile vederlo in diretta streaming grazie alle riprese del Virtual Telescope Project. 🔗 L'(612356)JX8 transiterà nei pressi dellavenerdì 9 maggio. Ha un diametro compreso tra i 230 e i 510 metri. La sera dell'8 maggio sarà possibile vederlo instreaming grazie alle riprese del Virtual Telescope Project. 🔗 Fanpage.it

